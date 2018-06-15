Filenin Sultanları, Çin'i mağlup etti

Filenin Sultanları, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin beşinci haftasındaki üçüncü maçında Çin'i mağlup etti.

Filenin Sultanları, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin beşinci haftasındaki üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.



Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan Porsche Arena'da oynanan mücadelede rakibini 28-26, 25-21, 20-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup eden Milliler, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde normal etabı 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 35 puanla tamamladı.



FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 6'lı Finaller, 27 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenecek.