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Spor

Filenin Sultanları çeyrek finalde

Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası Play-Off karşılaşmasında A Milli Takımı Beyaz Rusyayla mücadelesini 3-0 kazandı

10 Eylül 2013 22:40

Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası Play-Off karşılaşmasında Filenin Sultanları, Beyaz Rusya ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede, başa baş geçen ilk setin son bölümünde ağırlığını koyan A Milli Takımı, bu seti 25-16 kazandı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre ikinci sette ise rakibine büyük üstünlük kuran Filenin Sultanları, 25-13'lük skorla ikinci seti de rakibine bırakmadı.

Çekişmeli geçen son sette Sultanlar, rakibini 25-17 ile geçti ve maçı 3-0 kazandı.

Milli Takım bu mücadeleyi 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselen son 4 takım arasına adını yazdırdı ve çeyrek finalde Rusya ile eşleşti.

Almanya'da düzenlenen 2013 Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları D Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile ikinci sırada tamamlamıştı.

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