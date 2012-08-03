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Spor

Filenin Sultanları zafere koşuyor

Filenin Sultanları Londa Olimpiyatları'ndaki 4.maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi

03 Ağustos 2012 23:10

B Grubu'nda oynadığı 3 maçın 2'sini kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. galibiyetini Güney Kore karşısında aldı.

Mücadele ettiği B Grubu'nda oynadığı 3 maçın ikisini kaybeden “Filenin Sultanları”, Fenerbahçe ’nin yıldızı Yeon Koung Kim’in formasını giydiği Güney Kore ’yi 3-2 yenerek 2.galibiyetine ulaştı. 
 
Bu sonuçla beraber A Milli Voleybol Takımımız, 6 puana yükselirken, Güney Kore ise bizden aldığı 1 puanla 7 puanla 3.sırada yer aldı. 
 
Sultanlar, çeyrek finale çıkma şansını pazar günü Amerika 'yla oynayacağı maça bıraktı. Milli Takımımız, Amerika 'yı yenerse, tur atlayacak. Yenemediği takdirde Brezilya'nın Sırbistan'a mağlup olmasını bekleyecek. 
 
Sultanlar, gruptaki 5.maçında 5 Ağustos saat 22:00'de Amerika ile karşılaşacakken, Brezilya-Sırbistan maçı saat 00:00'da, Çin-Kore karşılaşması ise saat 13:30'da oynanacak.
 

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