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Spor

Filenin Sultanları Çek Cumhuriyeti'ni rahat geçti

Hong Kong'da gerçekleştirilen 2. ayak maçlarında Türkiye, I Grubu'ndaki ikinci maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi

10 Ağustos 2013 14:36

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği tarafından düzenlenen Dünya Bayanlar Grand Prix'i ikinci ayağın ikinci maçında Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti ve grupta 2'de 2 yaptı.
 
Türkiye, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) tarafından düzenlenen Dünya Bayanlar Grand Prix'i ikinci ayağın ikinci maçında Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Milliler, 25-23, 25-18 ve 25-15'lliksetlerle müsabakayı zorlanmadan 3-0 kazanırken, Arjantin'in ardından Çek Cumhuriyeti'ni de devirerek grubunda 2'de 2 yaptı.

I Grubu'nda günün diğer maçında Çin Halk Cumhuriyeti ile Arjantin karşılaşıcak. Türk Milli Takımı ise yarın üçüncü ve ikinci ayağın son maçında genel sıralamada lider durumda bulunan Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye, Dünya Bayanlar Grand Prix'i genel sıralamasında ise oynadığı 5 maçta topladığı 12 puanla Çin ve Sırbistan'ın ardından 3. sırada bulunuyor.

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