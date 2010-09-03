-''FİLENİN SULTANLARI'' BAYRAM TATİLİ İSTEMİYOR ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - 2011 Grand Prix Avrupa elemeleri hazırlıklarını Ankara'da sürdüren (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, bayram tatili yapmak istemiyor. 17-22 Eylül tarihleri arasında İtalya'da yapılacak 2011 Grand Prix Avrupa elemelerine hazırlanan (A) Milli Takım'ın antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, takımının çalışma azminden ve hırsından memnun olduğunu belirtti. Millilerin, antrenmanlarda son derece istekli olduklarını ve bayram tatili yapmak istemediklerini ifade eden Bedestenlioğlu, ''Şu anda hiçbir sorunumuz yok. Seda'nın da aramıza katılmasıyla tam ve sağlıklı bir takım olarak hazırlanıyoruz'' dedi. Bu hafta yükleme antrenmanları yaptıklarını, gelecek haftadan itibaren de form düzeyini yükseltecek çalışmalar yapacaklarını dile getiren Bedestenlioğlu, elemelerde en yüksek düzeye ulaşmayı planladıklarını söyledi.