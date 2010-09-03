T24 LogoT24 Logo
Spor

''FİLENİN SULTANLARI'' BAYRAM TATİLİ İSTEMİYOR ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 15:12

-''FİLENİN SULTANLARI'' BAYRAM TATİLİ İSTEMİYOR ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - 2011 Grand Prix Avrupa elemeleri hazırlıklarını Ankara'da sürdüren (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, bayram tatili yapmak istemiyor. 17-22 Eylül tarihleri arasında İtalya'da yapılacak 2011 Grand Prix Avrupa elemelerine hazırlanan (A) Milli Takım'ın antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, takımının çalışma azminden ve hırsından memnun olduğunu belirtti. Millilerin, antrenmanlarda son derece istekli olduklarını ve bayram tatili yapmak istemediklerini ifade eden Bedestenlioğlu, ''Şu anda hiçbir sorunumuz yok. Seda'nın da aramıza katılmasıyla tam ve sağlıklı bir takım olarak hazırlanıyoruz'' dedi. Bu hafta yükleme antrenmanları yaptıklarını, gelecek haftadan itibaren de form düzeyini yükseltecek çalışmalar yapacaklarını dile getiren Bedestenlioğlu, elemelerde en yüksek düzeye ulaşmayı planladıklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24