Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu!

T24

Şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilerek final şansını kaybeden A Milli Takımımız 3.'lük maçında daha önce gruplarda 3-2 yendiği İtalya'yı yine aynı skorla devirerek bronz madalyanın sahibi oldu.Karşılaşmanın ilk setini 21-25 kazanan Milliler daha sonra ikinci seti 25-15, üçüncü seti de 27-25 kaybetti. Dördüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları 19-25'lik üstünlük ile durumu 2-2'ye getirdi. Son seti de 11-15'lik skorla alan Sultanlar karşılaşmadan galip ayrıldı.Finale yükselen Sırbistan, diğer yarı final karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 mağlup eden Almanya ile saat 19.00'da şampiyonluk mücadelesi verecek.