T24 LogoT24 Logo
Gündem

Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu!

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu...

02 Ekim 2011 03:00

T24 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilerek final şansını kaybeden A Milli Takımımız 3.'lük maçında daha önce gruplarda 3-2 yendiği İtalya'yı yine aynı skorla devirerek bronz madalyanın sahibi oldu. 



Karşılaşmanın ilk setini 21-25 kazanan Milliler daha sonra ikinci seti 25-15, üçüncü seti de 27-25 kaybetti. Dördüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları 19-25'lik üstünlük ile durumu 2-2'ye getirdi. Son seti de 11-15'lik skorla alan Sultanlar karşılaşmadan galip ayrıldı.

Finale yükselen Sırbistan, diğer yarı final karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 mağlup eden Almanya ile saat 19.00'da şampiyonluk mücadelesi verecek.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24