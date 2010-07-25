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Spor

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2010 21:36

-FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi Finalleri'nde Türkiye, İsrail'i 3-0 yenerek lig üçüncüsü oldu. TVF Başkent Salonu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Andre Meyer, İsrail Voleybol Federasyonu Başkanı Jacob Shtofman, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık da izledi. Ligin final maçında saat 20.00'de Sırbistan ile Bulgaristan karşılaşacak. Bu maçın galibi Avrupa Ligi Şampiyonu olarak Dünya Grand Prix finallerine doğrudan katılma hakkı elde edecek. Salon: TVF Başkent Hakemler: Olga Zakharova XXX (Rusya), Wojcieche Maroszek XXX (Polonya) İsrail: Ponte XX, Velikiy XXX, Vysotski X, Fraga XX, Artmenko XXX, Volivach X (Zinober XX, Haim X, Arazi ?) Türkiye: Neriman XX, Eda XXX, Naz XXX, Seda XX, Bahar X, Neslihan XXX, (Nihan XXX, İpek XX, Meryem XXX, Gizem ?) Setler: 19-25, 23-25, 15-25  Süre: 63 dakika (22, 20 21)

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