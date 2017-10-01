Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında ev sahibi Azerbaycan'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Azerbeycan: 1 - Türkiye: 3
Salon: Bakü Ulusal Cimnastik
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Daniele Rapisarda (İtalya)
Azerbaycan: Poznyak, Yagubova, Natalya Mammadova, Hasanova, Rahimova, Samadova (Valeriya Mammadova, Aliyeva, Habibova, Bayramova, Abdulazimova, Kulan)
Türkiye: Meryem Boz, Gözde Kırdar Bracceschi, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Neriman Özsoy, Kübra Akman Çalışkan (Hatice Gizem Örge, Güldeniz Önal, Hande Baladin)
Setler: 25-22, 21-25, 14-25, 8-25
Süre: 100 dakika (29, 27, 24, 20)