Filenin sultanları Avrupa ikincisi oldu

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Voleybol Kadınlar CEV Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin final karşılaşmasında Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenildi.Bu sonuçla Sırbistan şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan milliler, 2009 yılında olduğu gibi yine finalde Sırbistan'ı geçemeyerek şampiyonluk hedefine ulaşamadı.Dengeli başlayan karşılaşmada yapılan basit hatalar sonrası 19-12 geriye düşen milli takım, daha sonra toparlanmaya çalışsa da ilk seti 25-17 kaybetti.İkinci sete daha iyi bir başlangıç yapan Türkiye, Güldeniz ile Eda'nın oyuna ağırlığını koymasıyla önemli bir bölümü önde götürürken, son bölümde Sırbistan'ın gösterdiği dirence karşılık veremeyen milliler, bu seti de 25-21 mağlup tamamladı.Oldukça çekişmeli geçen son setten de galip ayrılmayı başaran Sırbistan, şampiyon oldu.