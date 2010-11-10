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Spor

FİLENİN SULTANLARI ALMANYA İLE EŞLEŞTİ TOKYO (A.A)

10 Kasım 2010 17:02

-FİLENİN SULTANLARI ALMANYA İLE EŞLEŞTİ TOKYO (A.A) - 10.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 2. tur (E) Grubu'nu 4. sırada bitiren Türkiye, yarı final grubunda Almanya ile eşleşti.  Şampiyonada ikinci turdaki grubunu 3 galibiyet, 4 yenilgi, 10 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak, yarı final grubunda 5-8'incilik maçları oynamaya hak kazanan Türkiye'nin rakibi belli oldu. Bayan milliler, yarı final grubunda 13 Kasım Cumartesi günü Almanya ile mücadele edecek. Bu maçı kazanırsa, bu grupta karşılaşan Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle 14 Kasım Pazar günü 5'incilik maçına çıkacak. Maçı kaybederse Sırbistan-İtalya eşleşmesinin mağlubuyla aynı gün 7'ncilik için mücadele edecek.

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