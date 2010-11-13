-FİLENİN SULTANLARI 5.'LİK İÇİN OYNAYACAK TOKYO (A.A) - 13.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik maçında Almanya'yı 3-2 yenerek 5'incilik maçı oynamaya hak kazandı. (A) Milli Takım yarın, bugün yapılacak Sırbistan-İtalya maçının galibiyle 5'incilik mücadelesi verecek. Milli Takım maça çok iyi başladı. Naz ile Bahar'ın bloklarına takılan Almanya, daha ilk dakikalarda hücumdaki etkinliğini yitirdi. İlk teknik mola 8-4 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Savunmada Neslihan ve Neriman, hücumda ise Esra'nın başarılı oyunuyla 2. teknik molaya da 16-11 önde giren Milli Takım, aradaki farkı korudu. Bu dakikadan sonra Almanya hücum ve blokta etkili olmaya başladı. Beier ve Kozuch ile sayılar bulan Alman ekibi, farkı eritmeyi başarsa da ilk set 25-23 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci set çekişmeli başladı. (A) Milli Takım ilk teknik molaya 8-5 önde girse de Almanya, temposunu düşürmedi. Beier ve Hippe ile sayılar bulan rakibine Esra ve Eda ile karşılık veren Türkiye, 2. teknik molaya 16-15 önde tamamladı. Milli Takım, Seda'nın oyuna girmesiyle ivme kazandı. Ay-yıldızlı ekip, blokta son derece etkili olduğu bu bölümde üst üste 6 sayı bularak farkı iyice açtı (17-23) ve seti 25-18 önde bitirdi: (0-2) Üçüncü sette maça iyice asılan Almanya, Türk Milli Takımı'nın savunması karşısında oldukça zorlandı. İlk teknik molaya 8-6 önde giren Millilerin, bu dakikadan sonra savunması zayıfladı. Hücumda da istediği oyunu sahaya yansıtamayan (A) Milli Takım, Almanya'nın mücadeleci oyununa direnç gösteremedi. İkinci teknik molaya 16-10 açık farkla önde giren Almanya, seti 25-14 üstün tamamladı: (1-2) (A) Milli Takım, 4. sete kötü başladı. Hücum organizasyonlarında bir türlü koordine olamayan ve üst üste hatalar yapan ay-yıldızlı ekip, ilk teknik molayı 8-6 geride bitirdi. Hücumda Neslihan'ın ataklarını geri çevirmeyi başaran Alman ekibi, 2. teknik molayı da 16-13 önde geçti. Gözde'nin servis atışıyla kazandığı sayının ardından atağa geçen (A) Milli Takım, son derece çekişmeli geçen bu bölümde öne geçmeyi başardı: (18-19) Hücumda Ssuschke ile üst üste sayılar bulan Almanya bu seti de 25-20 önde geçti ve durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break setine hızlı başlayan taraf Almanya oldu. Çok çekişmeli geçen sette teknik molaya 8-6 önde giren Türkiye, seti 15-11 önde bitirerek karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Andre Meyer, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu da tribünlerden takip etti.