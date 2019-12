-FİLENİN SULTANLARI 4. SIRADA TOKYO (A.A) - 06.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası Japonya'da devam ediyor. Şampiyonada 2. Tur (E) ve (F) gruplarında ilk maçlar tamamlanırken, bugün Sırbistan'ı 3-0 yenen Türkiye, (E) Grubunda 4. sıraya yükseldi. Gruplarında ilk 6 sırayı alan takımların Yarı Final Grubu'na yükseleceği şampiyonada, 2. tur ilk maçlarında alınan sonuçlar, puan durumları ve yarının maç programı TSİ şöyle: -(E) GRUBU- Sırbistan-Türkiye: 0-3 (19-25, 16-25, 20-25) Polonya-Güney Kore: 3-2 (12-25, 25-17, 25-18, 22-25, 17-15) Peru-Rusya: 0-3 (15-25, 15-25, 20-25) Japonya-Çin: 1-3 (23-25, 23-25, 29-27, 12-25) /* TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ----------------------------------------- 1.Rusya 4 4 - 12 2 8 2.Japonya 4 3 1 10 7 7 3.Polonya 4 2 2 9 8 6 4.Türkiye 4 2 2 9 7 6 5.Güney Kore 4 2 2 9 8 6 6.Sırbistan 4 2 2 7 8 6 7.Çin 4 1 3 4 10 5 8.Peru 4 - 4 2 12 4 */ -(F) GRUBU- Brezilya-Tayland: 3-0 (25-19, 25-19, 25-16) Hollanda-Küba: 3-1 (25-12, 22-25, 25-12, 25-20) İtalya-Almanya: 3-1 (22-25, 32-30, 25-8, 25-15) Çek Cumhuriyeti-ABD: 0-3 (20-25, 20-25, 13-25) /* TAKIMLAR O G M AS VS PUAN --------------------------------------------- 1.Brezilya 4 4 - 12 2 8 2.ABD 4 4 - 12 2 8 3.Hollanda 4 2 2 8 7 6 4.Almanya 4 2 2 7 6 6 5.İtalya 4 2 2 8 9 6 6.Küba 4 1 3 5 9 5 7.Çek Cumhuriyeti 4 1 3 5 11 5 8.Tayland 4 - 4 1 12 4 */ -YARIN YAPILACAK MAÇLAR- (E) GRUBU (Tokyo Yoyogi Salonu) ------------------------------- 03.30 Peru-Güney Kore 05.45 Sırbistan-Çin 08.00 Polonya-Rusya 11.00 Japonya-Türkiye (F) GRUBU (Nagoya Nippongaishi Salonu) -------------------------------------- 04.00 Hollanda-Tayland 06.15 Çek Cumhuriyeti-Almanya 08.30 Brezilya-Küba 11.00 İtalya-ABD