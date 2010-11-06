T24 LogoT24 Logo
Spor

FİLENİN SULTANLARI 4. SIRADA TOKYO (A.A)

06 Kasım 2010 16:00

-FİLENİN SULTANLARI 4. SIRADA TOKYO (A.A) - 06.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası Japonya'da devam ediyor. Şampiyonada 2. Tur (E) ve (F) gruplarında ilk maçlar tamamlanırken, bugün Sırbistan'ı 3-0 yenen Türkiye, (E) Grubunda 4. sıraya yükseldi. Gruplarında ilk 6 sırayı alan takımların Yarı Final Grubu'na yükseleceği şampiyonada, 2. tur ilk maçlarında alınan sonuçlar, puan durumları ve yarının maç programı TSİ şöyle: -(E) GRUBU- Sırbistan-Türkiye: 0-3 (19-25, 16-25, 20-25) Polonya-Güney Kore: 3-2 (12-25, 25-17, 25-18, 22-25, 17-15) Peru-Rusya: 0-3 (15-25, 15-25, 20-25) Japonya-Çin: 1-3 (23-25, 23-25, 29-27, 12-25) /* TAKIMLAR     O    G    M   AS   VS   PUAN ----------------------------------------- 1.Rusya      4    4    -   12    2    8 2.Japonya    4    3    1   10    7    7 3.Polonya    4    2    2    9    8    6 4.Türkiye    4    2    2    9    7    6 5.Güney Kore 4    2    2    9    8    6 6.Sırbistan  4    2    2    7    8    6 7.Çin        4    1    3    4   10    5 8.Peru       4    -    4    2   12    4 */ -(F) GRUBU- Brezilya-Tayland: 3-0 (25-19, 25-19, 25-16) Hollanda-Küba: 3-1 (25-12, 22-25, 25-12, 25-20) İtalya-Almanya: 3-1 (22-25, 32-30, 25-8, 25-15)  Çek Cumhuriyeti-ABD: 0-3 (20-25, 20-25, 13-25) /* TAKIMLAR           O   G   M   AS   VS   PUAN --------------------------------------------- 1.Brezilya         4   4   -   12    2     8 2.ABD              4   4   -   12    2     8 3.Hollanda         4   2   2    8    7     6 4.Almanya          4   2   2    7    6     6  5.İtalya           4   2   2    8    9     6 6.Küba             4   1   3    5    9     5 7.Çek Cumhuriyeti  4   1   3    5   11     5 8.Tayland          4   -   4    1   12     4 */ -YARIN YAPILACAK MAÇLAR- (E) GRUBU (Tokyo Yoyogi Salonu) ------------------------------- 03.30 Peru-Güney Kore 05.45 Sırbistan-Çin 08.00 Polonya-Rusya 11.00 Japonya-Türkiye (F) GRUBU (Nagoya Nippongaishi Salonu) -------------------------------------- 04.00 Hollanda-Tayland 06.15 Çek Cumhuriyeti-Almanya 08.30 Brezilya-Küba 11.00 İtalya-ABD

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24