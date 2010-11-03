-FİLENİN SULTANLARI 2. KEZ YENİLDİ OSAKA (A.A) - 03.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Güney Kore'ye 3-2 yenildi. (A) Milli Takım, grubun son maçında yenilgi almasına rağmen 2. tura yükseldi. Japonya'da devam eden şampiyonanın 6. gününde (A) Milli Takım, ilk turdaki son maçını bugün Güney Kore ile yaptı. Ay-yıldızlılar, rakibi karşısında mücadeleci bir oyun ortaya koymasına rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. (A) Milliler böylece, ilk turu 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 8 puanla tamamlayarak grubunda ilk 4 takım arasına girdi ve 2. tura çıktı. Karşılaşmaya çok iyi bir başlangıç yapan milliler, rakibine nefes aldırmadı. Manşet ve bloklarla savunmayı sıkı tutan ay-yıldızlılar, hücumda da başarılı olunca ilk teknik mola 8-4, 2. teknik mola ise 16-10 Türkiye'nin lehine geçildi. (A) Milli Takım, farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 25-16 aldı. 2. sette daha iyi organize olan Güney Kore, savunmadaki açığını kapattı. Bloklarda ilk sete oranla daha başarılı olan Güney Kore, ilk teknik molaya 8-7, 2. teknik molaya da 16-14 geride girse de, Türkiye karşısında ilk kez öne geçmeyi başardı: (19-18) Bu dakikadan sonra üstünlüğü elden bırakmayan Güney Kore ekibi seti 25-21 önde bitirdi. Güney Kore 3. sette de etkili olmaya devam etti. Hücumda özellikle Yeon-Koung Kim ile Youn-Joo'yu kullanan Güney Kore'ye karşı savunması biraz daha zayıflayan Türkiye, bu sette ilk teknik molaya 8-5, 2. teknik molaya ise 16-12 geride girdi. (A) Milli Takım, bir ara farkı 2 sayıya indirse de (22-20) seti 25-21 rakibine kaptırdı. Setlerde 2-1 geriye düşen Türk Milli Takımı, 4. sette hareketlenmeye başladı. İlk teknik molaya 8-5 geride giren (A) Milliler, 9-8 gerideyken üst üste 3 sayı kazanarak moral buldu: (9-11) Bu dakikadan sonra üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip 2. teknik molaya 16-12 önde girdi. Türkiye, hücumda Neriman, Esra ve Neslihan ile sayılar bularak farkın kapanmasına izin vermedi (13-18) ve seti 25-19 tamamladı. Tie-break setine çok hızlı başlayan Güney Kore farkı bir anda açmayı başardı: (6-0) Farkın açılmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan (A) Milli Takım, teknik molaya 8-2 geride girdi. Bu dakikadan sonra daha iyi mücadele eden ay-yıldızlı ekip, aradaki farkın çok açılmış olmasının dezavantajıyla seti 15-13 geride bitirdi ve 3-2 mağlup oldu. (A) Milli Takım kafilesi, 2. tur maçları için yarın havayoluyla başkent Tokyo'ya gidecek. Salon: Osaka Belediye Merkez Hakemler: Ronald Stahl (ABD) xx, Massimo Cinti (İtalya) xxx Güney Kore: Yang xxx, Sa-Nee Kim xx, Song-Yi Han xx, Hwang xxx, Jung xxx, Yeon-Koung Kim xxxx (Nam xxx, Yim xx, Oh xx, Lee xx, Yoo-Mi Han xx) Türkiye: Neslihan xxx, Gözde xx, Eda xxx, Naz xx, Neriman xxx, Bahar xxx (Gülden xxx, Gizem xx, Esra xxx) Setler: (16-25, 25-21, 25-21, 19-25, 15-13) Süre: 112 dakika (21, 25, 25, 24, 17)