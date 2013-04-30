Filenin şampiyonu Arkas

Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi play-off final serisinin 4. maçında Halbank'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, seride 3-1 öne geçerek 2012-2013 sezonunu şampiyon tamamladı.

Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi play-off final serisinde Halkbank'ı 3-1 yenen Arkas Spor, ligde üçüncü kez şampiyon oldu. Ligde normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan iki ekibin final mücadelesinde şampiyon, dördüncü maçta belli oldu. Seride 2-1 önde bulunan Arkas Spor, İzmir'de ağırladığı rakibini 3-0 yenerek, 2012-2013 sezonunu şampiyon bitirdi.

Arkas Spor, play-off'ta Gümüşhane Torul Gençlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, Halkbank ise Ziraat Bankası ve Fenerbahçe Grundig'i elemişti. Bu sezon CEV Kupası'nı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza atan Halbank, Teledünya Türkiye Kupası'nı da kazanmıştı.

Maçın ayrıntılar

İlk sete iyi başlayan konuk ekip ikinci teknik molaya 16-12 önde girmesine rağmen son bölümde daha etkili olan Arkas Spor, Agamez'in katkısıyla ilk seti 25-22 kazandı. Arkas Spor'un 14-6 üstünlük kurduğu ikinci sette, Halbank farkı 4'e kadar indirmesine (17-13) rağmen, ev sahibi ekip ikinci seti de 25-16 galip tamamladı. Son setin ilk teknik molasına 8-5 önde giren Arkas Spor, setin sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve seti 25-18 önde bitirdi. Müsabakayı 3-0 kazanan Arkas Spor, play-off final serisinde rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Gülen yine Arkas Spor oldu

Halkbank ile play-off'larda yedinci kez eşleşen Arkas Spor, Başkent temsilcisinin ikinciliği elde ettiği 2004-2005'te, 4 takımın yer aldığı final grubunda Halkbank'la oynadığı 2 maçı da kaybettikten sonra şampiyonluğa ulaştığı 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarındaki ikişer maçı da kazandı. Arkas Spor, 2009-2010'da 1. turda, son 2 sezonda ise yarı finalde başkent temsilcisini elemeyi başardı.

İzmir temsilcisi rakibiyle oynadığı 19 play-off maçında 14 galibiyet ve 5 yenilgi aldı.

43. şampiyon Arkas Spor

Arkas Spor böylece bu sezon 43. kez oynanan ligde, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarının ardından üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. Halkbank'ın 5 şampiyonlukta kaldığı ligde Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunuyor. Bu ekibi Fenerbahçe Grundig (4), Galatasaray (4), Arçelik(3), Erdemir (3), Netaş (3), İETT (3), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muhafızgücü ve Boronkay, birer şampiyonlukla takip ediyor.