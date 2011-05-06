-FİLENİN "YILDIZLARI" YARI FİNALDE ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Avrupa Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 2. Grup'ta yer alan Türkiye, gruptaki 5. ve son maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi. Milli takım, bu sonucun ardından grubu 2. sırada tamamlayarak, adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmaya iyi servis atarak başlayan Yıldız Milli Takım, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve ilk teknik molaya 8-2 önde girdi. Teknik molanın ardından hücumdaki etkinliğini sürdüren Ay-yıldızlılar, rakibinin smaçlarına Ece-Damla ikilisiyle etkili bloklar yaptı. Sırbistan'ın savunmada üst üste hatalar yapmasını iyi değerlendiren Mililer, ikinci teknik molaya da 11 sayı farkla 16-5 üstün giren taraf oldu. Sırbistan'ın manşetlerde zayıf kalmasıyla farkı daha da açan Yıldız milliler, ilk seti 25-10 kazandı. 2. sete iyi başlayan taraf Sırbistan oldu. Hücumda toparlanmaya başlayan Sırbistan, blok-out'larla etkili oldu ve ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Teknik mola dönüşünde Ceylan ile servislerde etkili olmaya başlayan Türkiye, bu oyuncunun üst üste sayılarıyla 4-1'lik seri yakaladı ve sette ilk kez (10-9) öne geçti. İyi manşet almakta oldukça zorlanan Sırbistan karşısında Kübra Akman'ın bloklarıyla sayı üreten Milliler, ikinci teknik molaya önde giren takım oldu: (16-13). Hücumda yakaladığı başarılı ivmeyi set sonuna kadar sürdüren Yıldız Milli Takım, oldukça uzun rallilere sahne olan 2. seti de 27-25 önde tamamladı. 3. sette rakibinin servislerini karşılaşmakta zorlanan Yıldız Milliler, bloklarda iyi yardım getiremedi. Sırbistan, Tomic'in hücumda sorumluluk almasıyla ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Teknik molanın ardından sert ve isabetli smaçlarla Türkiye'yi basit hatalara zorlayan Sırbistan, yakaladığı 6-2'lik seriyle farkı açmaya başladı: (14-9). Cikiriz-Mirkovic ikilisiyle sayılar bulmaya devam eden Sırbistan, ikinci teknik molaya da 16-11 üstün girdi. Ece'nin etkili smaçlarıyla sette tutunmaya çalışan Türkiye, Sırbistan'ın blok-outlar'dan bulduğu sayılara engel olamadı. Sırbistan, bu seti 25-20 alarak maçta skoru 2-1'e taşıdı. 4. sette oyunun kontrolünü tekrar alan Türkiye, Ece-Aslı ikilisinin bloklardaki başarılı görüntüsü sondasında ilk teknik molaya 8-1'lik skorla önde girdi. Rakibinin kötü manşet almasını iyi değerlendiren milliler, hücumdaki etkili görüntüsünü savunmaya da yansıttı. Rakibinin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Yıldız Milliler, ikinci teknik molaya da 16-11 üstün giren taraf oldu. Sırbistan'ın sert smaçlarına etkili bloklarla karşılık veren Ay-yıldızlılar, oldukça rahat bir görüntü çizdiği bu seti 25-23, maçı da 3-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Genel Müdürü (GSGM) Yunus Akgül, Gençlik ve Spor Ankara İl Müdürü Ahmet Sağlam ve Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık da izledi. YARI FİNAL MAÇLARI ------------------ Türkiye-Sırbistan İtalya-Almanya KLASMAN MAÇLARI (5'İNCİLİK, 8'İNCİLİK) -------------------------------------- Slovakya-İspanya Yunanistan-Polonya