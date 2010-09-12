-FİLEDE TÜRKİYE FİNALLERDE ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - (A) Milli Erkek Voleybol Takımı, 2011 Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. tur rövanş maçında Yunanistan'ı 3-2 yenerek finallere katılmaya hak kazandı. Ankara'da yapılan 3. tur ilk maçından 3-1 galip ayrılan Türkiye, rakibini rövanşta da 3-2 yenerek finallere yükselen taraf oldu. Yunanistan'ın Girit kentindeki Allikarnassos Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasının ilk 2 setinde rakibine 25-15 ve 25-21 üstünlük kuran (A) Milli Takım, 3. seti 25-20, 4. seti ise 25-18 geride tamamladı. Ukraynalı Mykhaylo Melnyk ile Slovenyalı Boris Sukudnik hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın tie-break seti de 15-11 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip böylece, gelecek yıl Eylül ayında yapılacak 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.