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Spor

Filede son finalist İzmir’de belli olacak

10 Nisan 2009 03:00



Aroma Erkekler Voleybol Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra play-off finaline yükselecek ikinci takım İzmir'de belli olacak.

Play-off yarı finalinde Arkasspor ile Fenerbahçe arasında İzmir'de oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe kazandıktan sonra İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma da sarı lacivertli ekibin üstünlüğüyle bitti. Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle çıkılan 3. maçta Arkasspor, rakibini yendi ve seride durum 2-1'e taşındı.

Bu sonucun ardından serinin dördüncü maçı yarın İzmir'de yapılacak. Saat 18.30'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanması durumunda, sarı lacivertli ekip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin finaldeki rakibi olacak.

Müsabaka Arkasspor'un üstünlüğüyle biterse finale yükselecek son takımı pazar günü saat 18.30'da yine Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak maç belirleyecek.

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