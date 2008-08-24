Filede 'samba': 3-1

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bayanlar voleybolda, finalde ABD'yi 3-1 yenen Brezilya, altın madalyanın sahibi oldu.



Capital Spor Salonu'nda yapılan ve toplam 1 saat 33 dakika süren maçta Brezilya, ilk seti 25-15 kazandı. 2. sette ABD'nin 25-18 ile maçı 1-1'e getirmesine engel olamayan Brezilya, 3. seti 25-13 gibi rahat bir sonuçla kazandı ve 2-1 öne geçti.



Brezilya, 4. setin sonlarına doğru öne geçen ABD'nin, maçı son sete uzatma isteğine son verdi ve bu seti de 25-21 alarak maçı 3-1 kazandı.



Brezilya, bu sonuçla, plaj voleybolunda hem erkeklerde hem de bayanlarda altın madalyayı kazanan ABD'nin 3'te 3 yapmasına izin vermemiş oldu.



2 ülkenin milli takımları, yarın da erkekler voleybol finalinde TSİ 08.00'de karşı karşıya gelecekler.



