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Spor

Filede 'samba': 3-1

Bayanlar voleybolda olimpiyat şampiyonluğuna finalde ABD'yi 3-1 yenen Brezilya ulaştı.

24 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bayanlar voleybolda, finalde ABD'yi 3-1 yenen Brezilya, altın madalyanın sahibi oldu.

Capital Spor Salonu'nda yapılan ve toplam 1 saat 33 dakika süren maçta Brezilya, ilk seti 25-15 kazandı. 2. sette ABD'nin 25-18 ile maçı 1-1'e getirmesine engel olamayan Brezilya, 3. seti 25-13 gibi rahat bir sonuçla kazandı ve 2-1 öne geçti.

Brezilya, 4. setin sonlarına doğru öne geçen ABD'nin, maçı son sete uzatma isteğine son verdi ve bu seti de 25-21 alarak maçı 3-1 kazandı.

Brezilya, bu sonuçla, plaj voleybolunda hem erkeklerde hem de bayanlarda altın madalyayı kazanan ABD'nin 3'te 3 yapmasına izin vermemiş oldu.

2 ülkenin milli takımları, yarın da erkekler voleybol finalinde TSİ 08.00'de karşı karşıya gelecekler.

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