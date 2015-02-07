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Spor

Filede olaylı derbide Galatasaray güldü

Erkekler Voleybol 1. Ligi'ndeki derbi maçta Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti

07 Şubat 2015 23:13

Erkekler Voleybol 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Galatasaray FXTCR, derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Kulüpler arasındaki anlaşma gereğince konuk Fenerbahçe'nin taraftarlarının salonda takip edemediği maçın üçüncü setinde küfürlü tezahürat yapıp, sahaya yabancı madde atan sarı kırmızılı taraftarlar iki kez uyarıldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan derbinin galibi 25-21, 19-25, 18-25, 25-21 ve 15-13 şeklinde biten setler sonunda 3-2 ile Galatasaray oldu. Bu sonuçla 6.sırada yer alan Galatasaray puanını 27’ye, 4.sırada yer alan Fenerbahçe ise puanını 28’e yükseltti.

GALATASARAY FXTCR - FENERBAHÇE: 3-2

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
Galatasaray FXTCR: Baranek, İbrahim Akşeker, Rejlek, Tuia, İbrahim Emet, Selçuk Keskin (Mehmet Özbek, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak, Sefa Urlu, Yasin Aydın)

Fenerbahçe: İzzet Ünver, Böhme, Metin Toy, Wijsmans, Kemal Kayhan, Erden Çevikel (Burak Hazırol, Arslan Ekşi, İbrahim Başaran, Emin Gök)
Setler: 25-21, 19-25, 18-25, 25-21, 15-13
Süre: 125 dakika (27, 26, 28, 28,16)

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