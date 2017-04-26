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Spor

Filede kadınların şampiyonluk heyecanı başlıyor

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek

26 Nisan 2017 13:33

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek.

Final müsabakalarının tamamına ev sahipliği yapacak Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 2-2 eşitlik olması halinde iki gün sonra beşinci maç yapılacak. Bu müsabakayı kazanan takım, 2016-2017 sezonu şampiyonu, kaybeden ekip ise ikinci olacak. 

Program

Yarın:

18.00 Fenerbahçe-Galatasaray

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Fenerbahçe-Galatasaray

2 Mayıs Salı:

18.00 Galatasaray-Fenerbahçe

4 Mayıs Perşembe:

18.00 Galatasaray Fenerbahçe (Gerekirse)

7 Mayıs Pazar:

16.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Gerekirse)

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