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Spor

Filede ilk raunt Fenerbahçe'nin

17 Nisan 2009 18:29


Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.


İSTANBUL BB: 0 - FENERBAHÇE: 3
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Ebru Meriçkan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Trommel, Özkan, Volkan, Touzinsky, Millar Ulaş (Barış, Mustafa, Cem)
Fenerbahçe: Hakan, Arslan, Coskovic, Fatih, Billings, Grbic (Serkan, Burak)
Setler: (23-25, 23-25, 28-30)
Süre: 90 dakika (27, 29, 34)

Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki ikinci karşılaşma 19 Nisan Pazar günü yapılacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım 2008-09 sezonunun şampiyonu olacak.

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