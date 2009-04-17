Filede ilk raunt Fenerbahçe'nin

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.
İSTANBUL BB: 0 - FENERBAHÇE: 3
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Ebru Meriçkan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Trommel, Özkan, Volkan, Touzinsky, Millar Ulaş (Barış, Mustafa, Cem)
Fenerbahçe: Hakan, Arslan, Coskovic, Fatih, Billings, Grbic (Serkan, Burak)
Setler: (23-25, 23-25, 28-30)
Süre: 90 dakika (27, 29, 34)
Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki ikinci karşılaşma 19 Nisan Pazar günü yapılacak.
Seride 3 galibiyete ulaşan takım 2008-09 sezonunun şampiyonu olacak.