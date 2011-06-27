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Spor

FİLEDE HÜSRAN ANKARA (A.A)

27 Haziran 2011 00:07

-FİLEDE HÜSRAN ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - (A) Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Ligi 5. ayak maçında deplasmanda Belarus'a 3-0 yenildi. Belarus'un Minsk kentinde oynanan ve 68 dakika süren C Grubu, 5. ayak maçının setleri, 25-19, 25-15 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı. -BAYANLAR DA YENİLDİ- (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Ligi 5. Ayak maçında deplasmanda Belarus'a 3-1 yenildi. Belarus'un Minsk kentinde oynanan ve 105 dakika süren C Grubu 5. Ayak maçının setleri, 25-23, 27-25, 20-25 ve 25-18 şeklinde sonuçlandı.

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