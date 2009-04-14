Filede Fenerbahçe finalde

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi yarı finalinde Galatasaray'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Acıbadem adını finale yazdırdı.
Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off yarı final serisinin 3. maçında Fenerbahçe Acıbadem, Galatasaray'ı 3-2 yendi.
Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe Acıbadem, finale yükseldi.
GALATASARAY: 2 - FENERBAHÇE ACIBADEM: 3
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Suat Carlı
Galatasaray: Ogonna, Melis, Seray, Stacey, Krsmanovic, Ceren (Gizem, Tuba, Emel, Neslihan)
Fenerbahçe Acıbadem: Seda, Anja, Eda, Oksana, Marina, Çiğdem (Korotenko, Nisa, Necla, Merve, Duygu)
Setler: (25-20, 20-25, 25-23, 12-25, 11-15)
Süre: 112 dakika (24, 25, 27, 20, 16)