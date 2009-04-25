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Spor

Filede Fenerbahçe bir adım önde

Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Acıbadem, Eczacıbaşı Zentiva'yı 3-1 yenerek, seride 2-1 öne geçti.

25 Nisan 2009 03:00


Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Acıbadem, Eczacıbaşı Zentiva'yı 3-1 yenerek, seride 2-1 öne geçti.


FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 1
Salon: Burhan Felek TVF 50. Yıl
Hakemler: İlhami Şenyurt, Hikmet Ay
Fenerbahçe Acıbadem: Oksana, Marina, Çiğdem, Seda, Anja, Eda (Korotenko, Merve, Necla, Nisa)
Eczacıbaşı Zentiva: Esra, Tracy, Neriman, Mirka, Vesna, Naz (Gülden, Neşve, Nancy)
Setler: 25-21, 23-25, 25-23, 25-17
Süre: 105 Dakika (26, 29, 28, 22)

Finalin dördüncü karşılaşması 28 Nisan Salı günü yapılacak ve Fenerbahçe Acıbadem, bu mücadeleyi de kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

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