Filede Fenerbahçe bir adım önde



Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Acıbadem, Eczacıbaşı Zentiva'yı 3-1 yenerek, seride 2-1 öne geçti.





FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 1

Salon: Burhan Felek TVF 50. Yıl

Hakemler: İlhami Şenyurt, Hikmet Ay

Fenerbahçe Acıbadem: Oksana, Marina, Çiğdem, Seda, Anja, Eda (Korotenko, Merve, Necla, Nisa)

Eczacıbaşı Zentiva: Esra, Tracy, Neriman, Mirka, Vesna, Naz (Gülden, Neşve, Nancy)

Setler: 25-21, 23-25, 25-23, 25-17

Süre: 105 Dakika (26, 29, 28, 22)



Finalin dördüncü karşılaşması 28 Nisan Salı günü yapılacak ve Fenerbahçe Acıbadem, bu mücadeleyi de kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.



