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Spor

Filede dev maç

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde Fenerbahçe Acıbadem ile Eczacıbaşı Zentiva yarın karşı karşıya gelecek.

20 Şubat 2009 02:00

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nin zirvesini ilgilendiren önemli maçta Fenerbahçe Acıbadem ile Eczacıbaşı Zentiva yarın karşı karşıya gelecek.

TVF 50. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde 15'er maç sonucunda Eczacıbaşı Zentiva 32 puanla 3., Fenerbahçe Acıbadem ise 30 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında yapılan maçı Eczacıbaşı Zentiva 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Öte yandan iki ekip ligde geçen sezon play-off final serisinde karşılaşmış ve mutlu sona ulaşan takım Eczacıbaşı Zentiva olmuştu.

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