-FİLEDE BAYANLAR SEZONU DERBİYLE AÇIYOR İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde 2010-2011 sezonu, yarın derbi maçla açılıyor. Ligin ilk haftası, ezeli rakipler Galatasaray Medical Park ile Fenerbahçe Acıbadem'in derbi mücadelesine sahne olacak. Yenilenerek dün hizmete giren Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki dev maç saat 17.30'da başlayacak. Ligde son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u dün yapılan maçta 3-1 yenerek Süper Kupa'yı da müzesine götüren Fenerbahçe Acıbadem ile ezeli rakibi Galatasaray Medical Park arasındaki derbi, Sports TV'den naklen yayınlanacak.