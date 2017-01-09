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Spor

Filede Avrupa mesaisi başlıyor

Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 6 Türk takımı mücadele edecek.

09 Ocak 2017 13:05

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde,  gruplarda 2. hafta maçları oynanacak. D Grubu'nda iki Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA  ve VakıfBank karşı karşıya gelecek. C Grubu'ndaki Fenerbahçe ise sahasında  Azerbaycan'dan Azerrail Bakü'yü konuk edecek.
 
Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, 16'lı final ilk  maçında İsviçre'den VFM Franches-Montagnes takımına konuk olacak.
 
Kadınlar Challenge Kupası'nda ise 16'lı final rövanş maçları  yapılacak. Çanakkale Belediyespor Bulgaristan'da Levski Sofya, Bursa Büyükşehir  Belediyespor da sahasında Romanya ekibi Stiinta Bacau karşısında tur arayacak.
 
Bu turda yapılan ilk maçlarda Çanakkale Belediyespor 3-0, Bursa  Büyükşehir Belediyespor ise 3-1 galip gelmişti.

 

Kupalarda haftanın programı

 

10 Ocak Salı

 
17.00 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Burhan Felek)
 
16.00 Levski Sofya-Çanakkale Belediyespor (Sofya)
 
11 Ocak Çarşamba
 
19.00 Fenerbahçe-Azerrail Bakü (Burhan Felek)
 
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Stiinta Bacau (Cengiz Göllü)
 
12 Ocak Perşembe
 
22.00 VFM Franches-Montagnes-Galatasaray (Rossemasion).

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