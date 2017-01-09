Filede Avrupa mesaisi başlıyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarda 2. hafta maçları oynanacak. D Grubu'nda iki Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank karşı karşıya gelecek. C Grubu'ndaki Fenerbahçe ise sahasında Azerbaycan'dan Azerrail Bakü'yü konuk edecek.



Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, 16'lı final ilk maçında İsviçre'den VFM Franches-Montagnes takımına konuk olacak.



Kadınlar Challenge Kupası'nda ise 16'lı final rövanş maçları yapılacak. Çanakkale Belediyespor Bulgaristan'da Levski Sofya, Bursa Büyükşehir Belediyespor da sahasında Romanya ekibi Stiinta Bacau karşısında tur arayacak.



Bu turda yapılan ilk maçlarda Çanakkale Belediyespor 3-0, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 3-1 galip gelmişti.

Kupalarda haftanın programı

10 Ocak Salı



17.00 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Burhan Felek)



16.00 Levski Sofya-Çanakkale Belediyespor (Sofya)



11 Ocak Çarşamba



19.00 Fenerbahçe-Azerrail Bakü (Burhan Felek)



18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Stiinta Bacau (Cengiz Göllü)



12 Ocak Perşembe



22.00 VFM Franches-Montagnes-Galatasaray (Rossemasion).