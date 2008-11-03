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Filede Avrupa mesaisi

Türk takımlarının Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Cup'taki mücadeleleri yarın başlıyor.

03 Kasım 2008 02:00


Türk takımlarının Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Cup'taki mücadeleleri yarın başlıyor.


Aroma Bayanlar ve Erkekler Birinci Voleybol Liglerinde mücadele eden Türk takımlarının Avrupa Ligi mesaileri yarın start alacak.

Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Cup'ta, toplam 9 Türk takımı mücadele edecek.

Indesit Avrupa Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe A Grubu’nda yer alırken, bayanlarda Türk Telekom, Vakıfbank Güneş Sigorta ve son lig şampiyonu Eczacıbaşı Zentiva mücadele edecek.

CEV Kupası'nda ise ilk tur maçlarında erkeklerde Halkbank, bayanlarda ise Fenerbahçe Acıbadem ile Karşıyaka DYO yer alacak.

Son olarak Challenge Cup'ta, erkekler 2. tur maçlarında Galatasaray ile Arkasspor finallere yükselmek için çabalayacak. Galatasaray, ilk turda Belarus'un Kommunalnik takımını 3-2 ve 3-1 yenerek tur atlamıştı. Arkasspor ise ilk turu maç yapmadan geçti.



Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Cup'ta Türk takımlarının maç programları şöyle:



INDESİT AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Erkekler A Grubu:

11.11.2008 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Fenerbahçe

10.12.2008 Iraklis Thessaloniki (Yunanistan)-Fenerbahçe

17.12.2008 Fenerbahçe-Iraklis Thessaloniki

14.01.2009 Fenerbahçe-CSKA Sofya

21.01.2009 Domex Tytan AZS Czestochowa (Polonya)-Fenerbahçe



Bayanlar B Grubu:
06.11.2008 Türk Telekom-Tubillete.Com Tenerıfe (İspanya)

12.11.2008 Postar 064 Belgrad (Sırbistan)-Türk Telekom

09.12.2008 RC Cannes (Fransa)-Türk Telekom

18.12.2008 Türk Telekom-RC Cannes

14.01.2009 Türk Telekom-Postar 064 Belgrad

20.01.2009 Tubillete.Com Tenerıfe-Türk Telekom

C Grubu:
05.11.2008 Vakıfbank Güneş Sigorta-Volley Bergamo (İtalya)

12.11.2008 Metal Galatı (Romanya)-Vakıfbank Güneş Sigorta

11.12.2008 Fakro Muszynianka Muszyna (Polonya)-Vakıfbank Güneş Sigorta

17.12.2008 Vakıfbank Güneş Sigorta-Fakro Muszynianka Muszyna

14.01.2009 Vakıfbank Güneş Sigorta-Metal Galatı

20.01.2009 Volley Bergamo-Vakıfbank Güneş Sigorta

E Grubu:
05.11.2008 Scavolini Pesaro (İtalya)-Eczacıbaşı Zentiva

12.11.2008 Eczacıbaşı Zentiva-SVS Post Schwechat (Avusturya)

10.12.2008 Eczacıbaşı Zentiva-ASPTT Mulhouse (Fransa)

17.12.2008 ASPTT Mulhouse-Eczacıbaşı Zentiva

14.01.2009 SVS Post Schwechat-Eczacibasi Zentiva

20.01.2009 Eczacibasi Zentiva-Scavolini Pesaro



CEV KUPASI
Erkekler ilk tur:
05.11.2008 TV Amrıswıl (İsviçre)-Halkbank

12.11.2008 Halkbank-TV Amrıswıl



Bayanlar ilk tur:

05.11.2008 Datovoc Tongeren (Belçika)-Fenerbahçe Acıbadem

12.11.2008 Fenerbahçe Acıbadem-Datocov Tongeren

05.11.2008 Karşıyaka DYO-Slıedrecht Sport (Hollanda)

12.11.2008 Slıedrecht Sport-Karşıyaka DYO



CHALLENGE CUP
Erkekler 2. tur:
04.11.2008 Galatasaray- OK MTB Marıbor (Slovakya)

12.11.2008 OK MTB Marıbor-Galatasaray

06.11.2008 Selver Tallınn (Estonya)-Arkasspor

12.11.2008 Arkasspor-Selver Tallınn

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