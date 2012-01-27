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Dünya

File kontakt lens takıldı ANKARA (A.A)

27 Ocak 2012 20:37

-File kontakt lens takıldı ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Artis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan file ameliyatla kontakt lens takıldı.   Yetkililer, hayvanat bahçesinde yaşayan en yaşlı fil olan 45 yaşındaki Win Thida adlı filin başka bir fille kavga ettiğini ve kavga sırasında gözünden yaralandığını açıkladı.  Yaklaşık 1 saat süren ameliyat sırasında Win Thilda'nın gözündeki enfeksiyon da temizlendi.  Yaşamına Burma'da başlayan Win Thilda, 1989'da Hollanda'nın Arnhem kentindeki hayvanat bahçesine gönderilmiş, 2004'de de Artis Hayvanat Bahçesi'ne nakledilmişti.

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