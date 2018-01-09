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Spor

File derbisinde kazanan Fenerbahçe

Efeler Ligi'nde 12'nci hafta sona erdi İSTANBUL,(DHA) Efeler Ligi'nde 12'nci hafta bugün, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasıyla sona erdi

09 Ocak 2018 18:37

Efeler Ligi\'nde 12\'nci hafta sona erdi

İSTANBUL,(DHA)

Efeler Ligi\'nde 12\'nci hafta bugün, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi\'nde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasıyla sona erdi.
Karşılaşmayı, ev sahibi Beşiktaş\'ı 19-25, 13-25 ve 14-25\'lik setlerle 0-3 mağlup eden Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, 8\'inci galibiyetini elde ederken,  Beşiktaş ise 11\'inci mağlubiyetini aldı.
Efeler Ligi\'nde 12\'nci haftanın toplu sonuçları şu şekilde:
Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor: 1 - 3 (14-25, 25-27, 25-22, 19-25)
Maliye Piyango - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik: 3 - 0 (25-15, 25-17, 25-14)
Ziraat Bankası - Jeopark Kula Bld.: 3 - 1  (21-25, 25-21, 25-22, 25-19)
İnegöl Bld. - Halkbank: 0 - 3  (28-30, 23-25, 24-26)
Afyon Bld. Yüntaş - İstanbul BBSK: 3 - 0 (25-21, 25-19, 27-25)

(FOTOĞRAFLI)
 

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