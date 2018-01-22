File derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti

Vestel Venus Sultanlar Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 25-19, 21-25, 25-20, 23-25 ve 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 13'üncü galibiyetine uzanırken, Beşiktaş 10'uncu mağlubiyetini aldı.





Sultanlar Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:



Halkbank - Bursa B.Şehir Bld.: 0-3 (17-25, 23-25, 21-25)



Nilüfer Bld. - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (13-25, 7-25, 21-25)



Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Seramiksan: 2-3 (25-22, 25-16, 18-25, 20-25, 12-15)



Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 (25-19, 21-25, 25-20, 23-25, 13-15)

(DHA)