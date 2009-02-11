File derbisi G.Saray'ın



Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'ndeki derbi mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Galatasaray bu sonuçla galibiyet serisini dört maça çıkartırken, aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olduğu ancak averajla üstünde bulunan rakibinin de önüne geçmeyi başardı.



İki takımın da mücadeleci bir oyun sergilediği ilk set karşılıklı alınan sayılarla geçti. Setin sonundaki altın sayılara daha fazla asılan ve hata yapmayan Galatasaray karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın ikinci seti de ilk sete yakın bir oyunla geçti. Setin son sayıları karşılıklı iki takım arasında gidip gelirken, Beşiktaş bu seti 26-24 kazanarak karşılaşmada durumu 1-1'e taşıdı. Karşılaşmanın üçüncü setinde ise Galatasaraylı kızların üstünlüğü vardı. Bu sette Galatasaray, rakibine sadece 11 sayı verirken seti 25-11 kazandı ve karşılaşmada durumu 2-1'e taşıdı. Karşılaşmanın dördüncü ve son setinde Beşiktaş eşitliği yakalamak için mücadele etse de, Galatasaray üçüncü setteki farkın yarattığı güvenle rahat bir oyun sergileyerek seti 25-22 karşılaşmayı da 3-1 kazanmasını bildi.



Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı da Galatasaray 3-2 kazanmayı başarmıştı.



Salon : BJK Cola Turka Arena

Hakemler : Erdal Akıncı, Nurper Özbar

Galatasaray : Seray, Stacey, Krsmanovic, Ceren, Ogonna, Melis (Gizem (L), Tuba, Dilara, Tuğçe)

Beşiktaş : Angela, Natalia, İpek, Heather, Correira, Nuray (Pınar (L), Melis, Hilal)

Setler : 22-25, 26-24, 11-25, 22-25

Süre : 92 Dakika (24-25-19-24)