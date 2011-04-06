Fildişi Sahilleri'nde son kozlar

T24- Fildişi Sahili'nde geçen Kasım ayındaki seçimlerden bu yana süren açmazın son bulması için kritik müzakereler yapılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, başkanlık sarayının kuşatılmasına rağmen görevden ayrılmaya yanaşmıyor.

Gbagbo, Fransız televizyonunda yayınlanan bir mülakatta ülkenin meşru şekilde seçilmiş lideri olduğu savını bir kez daha yineledi.

Gbagbo rakibi Alassene Ouattara ile görüşmeyi ve seçimdeki oyların yeniden sayımını kabul edbileceğini belirtti.

Outtara ise Gbagbo'nun teslim olması dışında bir formülü kabul etmeyeceğini söylüyor.

Gbagbo mülakatta ayrıca Fransız ordusunun bir "seçim ihtilafı" olarak tanımladığı gerilim konusunda hava saldırıları düzenlemesini de eleştirdi.

Birleşmiş Milletler'in seçimlerin galibi olarak tanıdığı Alassane Ouattara'ya bağlı güçler, Gbagbo'nun iyice sıkıştırıldığını; ailesiyle birlikte sarayın bodrum katına sığındığını öne sürmüştü.

Ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

BM yetkilileri de Gbagbo'nun teslim olursa BM korumasına alınmak istediğini belirtti.

Generallerden çağrı



Gbagbo'nun önde gelen bazı generalleri ise kuvvetlerine ateşe son verme çağrısı yaptı.

Generaller BM'den silahların toplanmasını ve ülkeden asayiş sağlanmasını istedi.

5 milyon nüfuslu Abidjan'da neredeyse bir haftadır yoğun çatışmalar yaşanıyor.



Muhabirlerimiz sivillerin bir kaç kişilik küçük gruplar halinde ellerini havaya kaldırarak kentten çıkmaya çalıştığını aktarıyor.

Siviller rakip milis güçlerce hgedef alındıklarını kentte yağmalama olduğunu söylüyor.

Kentin önemli bir bölümünde halk su ve elektrikten yoksun halde, evlerine kapanmış çatışmanın bitmesini bekliyor.

Fransa ve Birleşmiş Milletler'e bağlı askeri güçler önceki gün, çatışmalara dahil olarak helikopterlerle Gbagbo'nun başkanlık sarayı çevresindeki hedefleri vurdu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, saldırıların sivilleri koruma amaçlı olduğunu söyledi ve Laurent Gbagbo'ya savaş ilan ettikleri şeklinde algılanmamasını istedi.

Saray ve çevresindeki binalardan oluşan tesis, Laurent Gbagbo'nun son kalesi durumunda.

Ülkede 9,000 barış gücü askeri bulunan BM, çalışanları ya da sivilleri hedef alan ağır silahlı saldırılara karşılık verme yetkisi bulunduğunu kaydediyor.

Uluslararası toplum, Fildişi Sahili'nde Kasım ayındaki seçimler sonrası Laurent Gbagbo'nun seçimleri kaybettiğini belirterek Alassana Ouattara'yı meşru lider olarak kabul etmişti.

Geçen hafta taarruza geçen Ouattara güçleri, ülkenin yüzde 80'ine yakın kısmında denetimi sağlamıştı.

Ancak çatışmalar sırasında özellikle batıdaki Duekoue kentinde yüzlerce sivilin öldürülmesi endişe yarattı.

BM olayları incelemek için bölgeye özel bir elçi gönderiyor.

Her iki taraf da yaşanan ölümlerden birbirlerini sorumlu tutuyor.

Geçen haftaki şiddet ardından onbinlerce kişi, kentteki bir kilise kompleksine sığınmıştı.