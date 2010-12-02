-FİLDİŞİ SAHİLLERİ'NDE MUHALİF LİDERİN ZAFERİ ABİDJAN (A.A) - 02.12.2010 - Batı Afrika ülkelerinden Fildişi Sahilleri'de 2002 yılındaki iç savaştan bu yana ilk kez yapılan devlet başkanlığı seçiminin hafta sonundaki ikinci turunda zaferi muhalif lider, eski başbakan Alassane Ouattara elde etti. Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Quattara'nın oyların yüzde 54,1'ini, rakibi olan şimdiki Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun ise yüzde 45,9'unu aldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Gbagbo, ilk turdan yüzde 38,3 ile birinci çıkmıştı. Ouattara ise ilk turda oyların yüzde 32'sini almıştı.