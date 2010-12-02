T24 LogoT24 Logo
Dünya

FİLDİŞİ SAHİLLERİ'NDE MUHALİF LİDERİN ZAFERİ ABİDJAN (A.A)

02 Aralık 2010 22:01

-FİLDİŞİ SAHİLLERİ'NDE MUHALİF LİDERİN ZAFERİ ABİDJAN (A.A) - 02.12.2010 - Batı Afrika ülkelerinden Fildişi Sahilleri'de 2002 yılındaki iç savaştan bu yana ilk kez yapılan devlet başkanlığı seçiminin hafta sonundaki ikinci turunda zaferi muhalif lider, eski başbakan Alassane Ouattara elde etti.  Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Quattara'nın oyların yüzde 54,1'ini, rakibi olan şimdiki Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun ise yüzde 45,9'unu aldığı kaydedildi.  Cumhurbaşkanı Gbagbo, ilk turdan yüzde 38,3 ile birinci çıkmıştı. Ouattara ise ilk turda oyların yüzde 32'sini almıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24