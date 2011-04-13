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Dünya

Fildişi Sahili'nde yön şaşıran devrim

Askerler, sığınağında tutuklayıp bir otele götürdükleri yenik devlet başkanının eşi Simone’a taciz etti...

13 Nisan 2011 03:00

T24 - Fildişi Sahili’nde Fransa destekli yeni lidere bağlı askerler, sığınağında tutuklayıp bir otele götürdükleri yenik devlet başkanının eşi Simone’a taciz etti. Fransa, “Biz tutuklamadık, onlar yaptı” açıklamasında bulundu.

Fransız ordusunun desteğiyle direndiği sığınağından pijamalarıyla çıkartılarak tutuklanan batı Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili’nin yenik lideri Laurent Gbagbo’nun eşi Simone’a tacizde bulunuldu. 

Gbagbo'nun askerlerini donlarına kadar soydular

Ülkedeki iç savaşın galip tarafı Alassane Ouattara’ya bağlı askerler, Abidjan kenti dışındaki otele götürdükleri Gbagbo ve eşi Simone’a kameralar önünde taciz etti, kadının elbisesinin askılarını indirerek hatıra pozu verdiler. Eşinin yanında, bitkin ve dağınık bir halde yerlerde sürüklenen kadının bu görüntüleri, uluslararası ajanslar tarafından dünya medyasına servis edildi. Simone Gbagbo, son 10 yıllık iktidarları döneminde en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Halk arasında adı korkuyla anılan first lady hakkında, ‘gücünü cadılardan aldığı’ yönünde efsaneler de dolaşıyor. 

Gbagbo'nun askerlerini donlarına kadar soydular


Yağma, tecavüz...

Fransa’nın tam desteğini alan ve savaştan galip çıkan Ouattara, taraftarlarına intikam ve misilleme saldırıları yapmamaları çağrısında bulundu. Gbagbo ailesi ve yakın çevresinin ülke içinde kurulacak geniş katılımlı bir mahkemede yargılanacağını belirten Ouattara, halka da ülkeyi yeniden inşa etmek için birlik çağrısı yaptı.  Ancak ülkedeki BM yetkilileri hem Ouattara hem de Gbagbo taraftarlarının kentte yağma, tecavüz ve intikam saldırılarına başladığını belirtiyor. Fildişi Sahili’nin en büyük liman kenti Abidjan’ın bir bölümünün hâlâ Gbagbo’ya bağlı askerlerin elinde olduğu gelen haberler arasında. BM adına da çalışmalar yürüten politik risk danışmanı Mark Schroeder, “İç savaş kısa sürede bitmez sonuçta Gbagbo yenilse de son seçimlerde halkın yüzde 46’sının desteğini aldı” dedi. Gbagbo iktidarı döneminde ambargoya maruz kalan Fildişi Kıyısı’na hemen uluslararası yardım gelmeye başladı. Ambargoyu kaldırmaya hazırlanan AB, iç savaş nedeniyle ağır hasar alan ülkenin yeniden yapılanması için mali yardım paketi hazırlayacağını açıkladı. Fransa da 400 milyon euro yardım kararı aldı.  

Gbagbo'nun askerlerini donlarına kadar soydular


Fransa: Biz tutuklamadık

Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet, operasyonun görüntülerinin bulunduğunu belirterek, “Fransız askeri eski liderin ne evine girdi ne de sağınakta tutuklama yaptı” dedi. 

Gbagbo'nun askerlerini donlarına kadar soydular


'Fransız darbesi'

Gbagbo’nun Paris’teki sözcüsü, “Fransız özel birlikleri operasyon düzenledi, Gbagbo’yu tutukladı ve bizzat götürüp Ouattara’ya teslim etti. Bu Fransa’nın darbesidir ve amacı da kamulaştırılan altın, elmas madenlerine ile diğer doğal kaynaklara yeniden el koymaktır” dedi.



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