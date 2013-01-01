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Dünya

Fildişi Sahili'nde yılbaşı faciası: 60 ölü

Abidjan'daki yılbaşı kutlamalarında çıkan izdihamda 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

01 Ocak 2013 18:25

Fildişi Sahili'nde yetkililer, başkent Abidjan'daki yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan izdihamda 60 kişinin öldüğünü açıkladı.

Olay, geceyarısını izleyen ilk saatlerde yaşandı.

BBC Türkçe'de yer alana habere göre, İzdihamın olduğu Plateau semtindeki stadın yakınında havai fişek gösterisi düzenleniyordu. Ezilmeler, kalabalık dağılıp insanlar evlerine gitmeye başladığı sırada oldu.

Ölenler arasında çok sayıda çocuk bulunuyor; yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

İzdihamın olduğu Felix Houphouet Boigny Stadı'nın çevresinde yerlere saçılmış kıyafetler ve kan izleri görüldü. Yakınlarından haber alamayan çok sayıda kişi olay yerine gitti.

Panik içinde dokuz yaşındaki oğlunu arayan bir anne "Bir sürü ceset gördüm ama oğlumu bulamıyorum" dedi.

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