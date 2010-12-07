-FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE SEÇİM ŞİDDETİ LONDRA (A.A) - 06.12.2010 - Uluslararası Af Örgütü, Fildişi Sahili'nde devlet başkanlığı seçimlerinin 28 Kasımdaki ikinci turundan bu yana şiddet olaylarında en az 20 kişinin öldüğünü bildirdi. Merkezi Londra'da bulunan insan hakları örgütü, tanıklara dayanarak 20 kişinin ateşli silahlarla öldürüldüğünü belirterek, ülkedeki güvenlik güçlerini sivilleri korumaya çağırdı ve uluslararası toplumun özellikle Afrika Birliği ile Batı Afrika Ekonomik Topluluğu'nun (Cedeao) şiddetin tırmanmasını önlemek için önlem almasını istedi. Seçimlerin ardından eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve uluslararası toplumun galibiyetini tanıdığı eski Başbakan Alassane Yattara'nın zafer ilan etmesiyle ortaya çıkan siyasi krizi ve doğurduğu şiddet olaylarını ele almak amacıyla Cedeao yarın, Nijerya'nın başkenti Abuja'da olağanüstü bir toplantı yapacak. Şiddet olaylarının tırmanmasının ardından Birleşmiş Milletler de bu ülkedeki personelinin bir kısmını çekme kararı aldı.