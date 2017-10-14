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Dünya

Fildişi Sahili'nde kargo uçağı düştü: 4 ölü, 6 yaralı

Yaralılardan 4'ünün Fransız askeri olduğu aktarıldı

14 Ekim 2017 18:39

Fransız ordusuna nakliye yapmak amacıyla Fildişi Sahili’nin başkenti Abican’dan kalkan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Atlantik Okyanusuna düştü. 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralananlardan dördünün Fransız askeri olduğu belirtildi. 

Habertürk'te yer alan habere göre Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinden havalanan bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Uçağın yoğun yağış ve fırtına nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

Uçağın pervane motorlu kargo uçağı olduğu bildirildi. Filidişi Sahili güvenlik makamları, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlerin Moldova vatandaşı olduğu ve yaralananlardan 4'ünün Fransız askeri olduğu belirtildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarılan bilgiler arasında.

AFP'nin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, uçağın Fransız ordusu tarafından kiralandığı belirtildi.

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