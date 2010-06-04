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Spor

Fildişi Sahili'nde Dünya Kupası öncesi Drogba şoku

2010 Dünya Kupası'na hazırlanan Fildişi Sahili'nin, Japonya ile yaptığı hazırlık maçında Didier Drogba sakatlandı.

04 Haziran 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası'na hazırlanan Fildişi Sahili ve Japonya arasında oynanan hazırlık maçında Fildişi Sahili'nin kaptanı Didier Drogba sakatlandı.


İsviçre'nin Sion kentinde oynanan ve Fildişi Sahili'nin 2-0 kazandığı maçın 15. dakikasında Japon Tulio Tanaka'nın müdahalesiyle yerde kalan Drogba, oyundan alındı.


Kasığından sakatlandığı sanılan Drogba, yaklaşık 2 dakika yerde kaldı. Tanaka, bu müdahale nedeniyle sarı kart gördü.


İngiltere ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği hazırlık maçında kendi kalesine 2 gol atan Japonya, Fildişi Sahili'nden yediği gollerden birini de kendi kalesine attı.
   

ImageMaçta 13. dakikada Drogba'nın kullandığı serbest vuruşta Tanaka, topu kendi kalesine gönderdi ve Fildişi Sahili 1-0 öne geçti. Kolo Toure, 80. dakikada Fildişi Sahili'nin 2. golünü attı ve maç 2-0 Fildişi Sahili'nin üstünlüğüyle tamamlandı.


Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili, Brezilya, Portekiz ve Kuzey Kore ile G grubunda, Japonya ise Hollanda, Kamerun ve Danimarka ile E grubunda mücadele edecek.

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