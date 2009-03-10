Fildişi Sahili'nde disiplinsiz bakana maaş yok

Fildişi Sahili Başbakanı, ülkenin en büyük kenti Abican'da kirlilikle mücadele toplantısına katılmayan 11 bakanın maaşını kesti



Hükümetin yayın organı Fraternite Matin gazetesinin haberine göre, başbakan bu yöndeki kararını, hükümette düzeni ve disiplini sağlamak amacıyla aldı. Bakanların Abican'da kirlilikle mücadeleye ocak ayında başlaması gerektiği ifade edildi.



Mart ayı maaşları kesilen bakanlar arasında maliye, ekonomi ve ekonomik altyapı bakanlarının da bulunduğu kaydedildi. Ülkenin bir lagün çevresine kurulan en büyük liman kenti ve ticari başkenti Abican'daki kirli ortam halkın sağlığını tehdit ediyor. Bir Hollanda petrol şirketinin kiraladığı geminin 2006'da bıraktığı yüzlerce ton zehirli atık yüzünden kentte 17 kişi ölmüş, binlercesi hastalanmıştı.



Lagüne akan kirli akarsular, sıtma taşıyan sivrisinekler ve toplanmayan çöplerle başı dertte olan Abican'da hükümet yeni bir temizlik kampanyası başlatmıştı.

