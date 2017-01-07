T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fildişi Sahili'nde askerler maaş artışı için ayaklandı

Ayaklanma ülkenin pek çok bölgesine sıçradı

07 Ocak 2017 23:40

Fildişi Sahili'nin Bouake kentinde, askerlerin maaş artışı ve hayat şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan ayaklanma birçok bölgeye sıçradı.

Yerel basında çıkan haberlerde, dün Bouake kentinde başlayan ayaklanmanın ardından, bugün de Abidjan, Man ve Bouake'deki askeri karargahlardan silah sesleri yükseldiği kaydedildi.

Devlet televizyonunda konuşan Savunma Bakanı Alain-Richard Donwahi, "içler acısı" olarak nitelendirdiği durumun sona ermesi için hükümetin çaba gösterdiğini ifade etti.

Hükümet yetkililerinin askerlerle görüşmeleri devam ediyor. Gana'da bulunan Devlet Başkanı Alassane Ouattara'nın programını yarıda keserek ülkeye döneceği belirtildi.

Kışlalara çıkan yolları kapatan güvenlik güçleri, halkı evden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Görgü tanıkları da ülkenin en büyük kentlerindeki askeri kışlalardan silah seslerinin yükseldiğini, Man kentinde ise askerlerin caddelerde yürüyüş düzenlediğini kaydetti.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, 2014 yılında da maaşlarının ödenmediğini iddia eden askerler ile hükümete bağlı ordu birlikleri arasında çıkan çatışmada bir asker ölmüştü. Hükümet tarafından talepleri karşılanan askerler daha sonra kışlalarına geri dönmüştü.

 

ETİKETLER

fildişi sahiliayaklanmai maaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24