-FİLDİŞİ SAHİLİ BAŞANTRENÖRÜ GÖREVİ BIRAKIYOR ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (C) Grubu'ndaki son maçında Porto Riko'yu yenen Fildişi Sahili'nin başantrenörü Randoald Dessarzin, ''Gerçekten çok zor bir durum fakat bu, basketbol. Başantrenörlük görevini bırakıyorum'' dedi. Dessarzin, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, görevi bıraktığını açıkladı. Fildişi Sahili basketbolunun, Afrika Basketbol Şampiyonası ile yeni bir yolda ilerleyeceğini belirten Dessarzin, ''Fakat artık ben bu yolda olmayacağım. Başantrenörlük görevini bırakıyorum'' dedi. Dessarzin, ''Gerçekten zor bir durum fakat bu, basketbol. Her an her şey olabiliyor. Belki de bu maçı hayatım boyunca unutmayacağım'' diye konuştu. Fildişi Sahilli oyuncu Muhamed Kone de ''12 sayı farkla kazanmamız gerekiyordu. Elimizden geleni yaptık fakat başaramadık. Şampiyona, bizim için iyi bir tecrübe oldu. Bundan sonra daha başarılı olmak için çabalayacağız'' ifadelerini kullandı. -PORTO RİKO- Porto Riko Yardımcı Antrenörü Omar Gonzalez ise maça konstanre şekilde başlayamadıklarını ve gerçekten çok üzgün olduklarını söyledi. Gonzalez, ''Fildişi Sahili için güzel bir galibiyet, bizim için ise üzücü bir sonuç oldu'' dedi. Porto Rikolu oyuncu Angel Vassallo da ''Fildişi Sahili bugün çok sert savunma yaptı ve isabetli şutlarla maçı kazanmasını bildi. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu fakat başaramadık. Bizden çok daha iyi bir oyun sergilediler'' diye konuştu.