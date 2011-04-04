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Dünya

FİLDİŞİ KIYISI'NDA UATTARA YANLILARINDAN SALDIRI ABİDJAN (A.A)

04 Nisan 2011 22:15

-FİLDİŞİ KIYISI'NDA UATTARA YANLILARINDAN SALDIRI ABİDJAN (A.A) - 04.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nın uluslararası toplum tarafından tanınan devlet başkanı Alassane Uattara yanlısı kuvvetlerin devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'nun Abidjan'da elinde tuttuğu son mevzilere yönelik saldırı başlattığı bildirildi. Uattara'nın Başbakanı Guillaume Soro'nun sözcüsü Sıdıki Konate tarafından yapılan açıklamada, hareketin 4 koridordan başlatıldığı, kuvvetlerin geçtiği yerleri güvenli hale getirdiği belirtildi.

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