-FİLDİŞİ KIYISI'NDA BM HELİKOPTERLERİNDEN SALDIRI ABİDJAN (A.A) - 10.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nda BM helikopterlerinin, devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'nun ağır silahlarını etkisiz hale getirmek için saldırılar düzenlediği bildirildi. BM misyonunun sözcüsü Hamadun Ture, Gbagbo'nun ağır silahlarını etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti. Görgü tanıkları da "BM ve Fransız helikopterlerinin, Gbagbo'nun rezidansına füze saldırıları düzenlediğini" söylediler. İki görgü tanığı, bugün Laurent Gbagbo'nun rezidansına Mi-24 tipi 2 helikopterle bir Fransız helikopterinden ateş açıldığını ifade etti. Gbagbo'nun Fransa'daki danışmanı Toussaint Alain saldırıları doğruladı. Gbagbo hükümetinin sözcüsü Ahoua Don Mello, rezidansın, BM ve Fransız güçlerinin füze saldırılarında kısmen yıkıldığı bildirdi. Don Mello, Gbagbo'nun saldırı sırasında rezidansta olup olmadığı konusunda ise açıklama yapmadı.