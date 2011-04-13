-FİLDİŞİ KIYISI'NA ABD DESTEĞİ WASHINGTON (A.A) - 13.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama Fildişi Kıyısı'nın yeni Devlet Başkanı Alassane Uattara'yı telefonda arayıp kendisini tebrik etti ve ABD'nin kendisine olan desteği konusunda güvence verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın Uattara'yı arayıp kendisini "Fildişi Kıyısı'nın demokratik yollardan seçilmiş Başkanı olarak yetkilerini devralması" nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Obama ve Uattara'nın ayrıca bu son aylar ülkede meydana gelen şiddet olayları ve çatışmalar sırasında, kim tarafından işlenmiş olursa olsun, bütün "vahşet olaylarının", insan hakları ihlallerinin araştırılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda da anlaştıkları kaydedilen açıklamada, bu çerçevede, iki başkanın konu hakkında BM'nin soruşturma komisyonunun ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin çalışmalarını desteklemeye hazır oldukları ifade edildi. Fildişi Kıyısı'nda Kasım 2010'da yapılan seçimleri kaybeden Laurent Gbagbo, devlet başkanlığı yetkilerini seçimin galibi ve uluslararası toplumca tanınan Alassane Uattara'ya devretmeye itiraz etmiş ve silahlı direnişe geçmişti. Aylarca süren şiddet olayları ve çatışmalardan sonra önceki gün gözaltına alınan Gbagbo'nun, Abidjan'daki Hotel Gulf'ta tutulduğu BM yetkilileri tarafından açıklanmıştı.