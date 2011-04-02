-FİLDİŞİ KIYISI KAN GÖLÜNE DÖNDÜ ABİDJAN (A.A) - 02.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nın batısında bulunan ve Alassane Ouattara güçlerinin kontrolüne geçmiş olan Duekoue kasabasında 800'den fazla kişi öldürüldü. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ouattara'ya bağlı güçlerin kasabayı ele geçirmesinden bir gün sonra patlak veren olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi. Katliamın nasıl başladığı, Ouattara güçlerinin katliama dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor. Devlet Başkanlığı seçimini kazandığı halde, rakibi eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun makamını terk etmemesi nedeniyle görevine başlayamayan, ancak uluslararası toplum tarafından Devlet Başkanı olarak tanınan Alassane Ouattara'ya bağlı güçler hafta başından itibaren tek tek kentleri ele geçirmeye başladı. Bu kasaba da Ouattara güçlerinin eline geçen ilk yerleşim birimleri arasında yer aldı. Kızılhaç sözcüsü Dorothea Krimitsas telefonla yaptığı açıklamada, kasabanın pazartesi günü Ouattara güçlerinin eline geçtiğini ve buradaki olayların muhtemelen Salı günü patlak verdiğini belirtti. Kızılhaç ekibinin cuma günü kasabaya girdiğini kaydeden Krimitsas, "burada oldukça yüksek sayıda cesetle karşılaştılar" dedi. Ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinden saldırıya geçen Ouattara güçleri 4 gün içerisinde, neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmadan, ülke topraklarının dörtte üçünden fazlasının kontrolünü ele geçirdi.