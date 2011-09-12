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Spor

FILA olağanüstü kongresi yapıldı İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2011 00:10

-FILA olağanüstü kongresi yapıldı İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı.  Ataköy Sheraton Otel'de düzenlenen kongreye FILA Başkanı Raphael Martinetti başkanlık etti. Toplantıda 2012 Olimpiyat Oyunları'nın tanıtımı yapıldı.  Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği Başkanı Raphael Martinetti ile Ata Holding Başkanı Farid Asadov arasında sponsorluk protokolü imzalandı. FILA Başkanı Martinetti Ata Holding yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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