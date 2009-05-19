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Dünya

Fil adamın dramı

Çaresiz bir hastalığın pençesine düşen adam, bir de insanların acımasızlığıyla karşı karşıya.

19 Mayıs 2009 03:00

Çaresiz bir hastalığın pençesine düşen adam, bir de insanların acımasızlığıyla karşı karşıya.

Ünlü film yönetmeni David Lynch "Fil Adam" filmini 19 yüzyılda yaşamış bir adamın gerçek hikâyesinden uyarlamıştı. Hormon bozukluğundan dolayı kemikleri sürekli büyüyen adam "Canavar" olarak nitelendirilmiş ve satılarak panayırlarda sergilenmişti. Adam daha 26 yaşına gelmeden yaşamını yitirmişti.

Bugün buna benzer bir dram Pakistan'ın Lahor kentinde yaşanıyor. Çaresi olmayan bir hastalığın pençesine düşen adam 200 yıl sonra benzer bir muamele görüyor.

Sokakta yaşamak zorunda kalan adam, karnını doyurmak için otobanda gelip geçen araçların içinde bulunan insanları, görünüşüyle korkutarak geçinmeye çalışıyor. İnsanlar bazen korku, bazen ise acıma duygusuyla eline bir kaç kuruş sıkıştırıyor.

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