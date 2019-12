-Fikstürün yankıları İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, UEFA'nın Fenerbahçe yerine kendilerini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dahil etmesiyle ilgili yapılan eleştirileri anlayamadığını söyledi. Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Lig TV'nin merkez stüdyolarında gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına konuşan Sadri Şener, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak olmalarıyla ilgili olarak, "UEFA'nın kararı. Gitmeye mecburuz" dedi. Amaçlarının Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almak olduğunu aktaran Şener, Trabzonspor'a yönelik eleştiriler bulunduğunun söylenmesi üzerine, "Ben Şampiyonlar Ligi'ne kendi kendime gitmedim. Beni UEFA gönderiyor. Eleştiriler olabilir. Doğal bir şeydir, haktır da. Biz eleştirebiliriz. Bir başka kulübün üzüntüleri üzerine, Trabzonspor sevinç gösterisi yapmıyor. UEFA'nın takdiridir ve onu uygulamaya çalışacağız" diye konuştu. Sadri Şener, Spor Toto Süper Lig'in başlamasıyla futboldaki sorunların geride kalması temennisinde bulunarak, "Kaybolan futbol zevki inşallah 9 Eylül'den sonra tekrar başlar" dedi. Fikstürde zorlu maçların son haftalara sıkıştığını aktaran Şener, "Sanki iki play-off olacak gibi. Önemli olan futbolun zevki gelsin ve Türk halkı yeniden futbola yönelsin" derken, yeni uygulanacak play-off sistemi için de "Nasıl olacak bilmiyorum. Onu bir yaşamamız lazım. Mayıs ayından sonra bir şeyler söyleyebiliriz" demekle yetindi. Şener ayrıca, teknik direktör Şenol Güneş'in bir transfer isteği bulunduğunu ve bunun üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. -Beşiktaş Fikstür çekiminde Beşiktaş Kulübü'nü temsil eden İkinci Başkan Metin Keçeli, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesinin şokunu yaşadıklarını söyledi. Keçeli, kura çekiminden sonra yaptığı açıklamada, bir soru üzerine, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesinin şokunu, üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bu karar artık UEFA'nın kararı, kimse bir şey diyemiyor. Biz de sadece seyrediyoruz" dedi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan futbol adamlarının bir an önce çıkmalarının sağlanması, onların aklanarak, temize çıkması temennisinde bulunan Keçeli, "Bir an önce aramıza katılmalarını dilemekteyim. Bizim de 3 arkadaşımız orada, bundan büyük üzüntü duyuyorum. Teknik direktörümüz orada, transfer komitesi başkanımız orada. Onların bir an evvel aramıza katılıp şu coşkuyu beraber yaşamamızı diliyorum, istiyorum" diye konuştu. Keçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ilk günden beri arkadaşlarımızın neden tutukladığını anlayamamanın telaşı içindeyiz. Her gün, her an 'serbest bırakıldılar' haberini beklemekteyiz. Çünkü biz onlara çok güveniyoruz. Tekrar aramıza çok kısa sürede gelecekler, buna inanıyoruz." Bugün yapılan fikstür çekimi ile aşağı yukarı 1,5-2 aydır sekteye uğramış olan futbol düşüncesinin, tekrar yerini futbol oynama anlayışına devrettiğini belirten Metin Keçeli, "Bugün başlayacak futbol inşallah eskiye göre, daha sportmence, daha temiz, centilmence, kardeşçe olur ve önümüzdeki yıllarda bunlar artarak devam eder. Türkiye'nin futbolu dünyadaki yerini korur ve ileri gider" diye konuştu. Keçeli, Beşiktaş'ın yeni sezon fikstürü ile görüşlerini de açıklayarak, ilk hafta Eskişehirspor ile karşılaşacak olmalarıyla ilgili olarak, "Baktığınız zaman Eskişehirspor zorlu bir rakip, ama fikstürün kolayı yok. Hatta ilerde 11 ve 12. haftalarda Galatasaray ve Trabzonspor ile peş peşe oynayacağız. Geçen sezon Eskişehir'de yenilmiştik. Tabii ki bu bir rövanş olacak. Eskişehir bir futbol şehri. Bizi çok iyi ağırlamış ve yenerek göndermişlerdi" diyerek sözlerini tamamladı. -Galatasaray Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), UEFA'nın isteği üzerine UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin katılmasını men etmesi hakkında yoruma girmekten önemli ölçüde kaçındı. Dürüst, Fenerbahçe'nin durumunun hatırlatılması üzerine, "Biz başkalarının mutsuzluklarından mutlu olma durumunda değiliz. İnşallah her şey çözülecek" ifadelerini kullandı. Yaşananların Türkiye için bir milat olması temennisinde bulunan Dürüst, "Kötü şeyler yaşadığımız 2 ay geçirdik. İnşallah bu son olsun. Artık futbolu düşünelim, motive olalım ve bunun keyfini yaşayalım. İyi bir sezon geçirilmesini diliyorum" dedi. Galatasaray'ın çekincelerini en fazla dile getirdiği konu olan play-off uygulamasına değinen Dürüst, "Bu, olağanüstü durumda bulunan bir sistemdir. İnşallah hayırlı olacak ve bundan sonra futbol konuşulacak. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Federasyon böyle uygun gördü. Sistem değişti. Yine çıkıp oynayacağız" şeklinde konuştu. -Fenerbahçe'nin tepkisi Fikstür çekimine temsilci göndermeyen Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinde de bu fikstürü yayımlamadı. Futbol Federasyonu'nun, UEFA'nın isteğiyle sarı-lacivertli takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men eden kararının ardından, yaptığı açıklamalarda gerek federasyonu gerekse UEFA'yı sert bir şekilde eleştiren sarı-lacivertli kulüp, lig fikstürü çekimini adeta görmedi. Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın başkan ve temsilcisinin yer aldığı fikstür çekimine temsilcisini göndermeyen Fenerbahçe Kulübü'nün, yapılan çekimin ardından oluşan fikstüre resmi internet sitesinde de yer vermemesi dikkati çekti. -Göksel Gümüşdağ TFF Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, bugünün bir milat olmasını istediklerini söyledi. Gümüşdağ, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, bundan böyle artık futbolu konuşmak istediklerini belirterek, "Bugün bir milat olsun istiyoruz, bundan sonra futbolu konuşmak istiyoruz. Futbolu daha çok sevmek istiyoruz. Gerçekten tüm futbol dünyasının buna ihtiyacı var. Bugün bir ilki gerçekleştirdik, yayıncı kuruluşumuzun stüdyolarında başkanlarımız ve yöneticiler eşliğinde fikstür çektik. 2011-12 sezonu hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin fikstür çekimine katılmamasını konusunda ise, "Fenerbahçe belki gelememiştir. İnanıyorum ki fikstür onlar için de hayırlı olur, bütün takımlarımız için hayırlı olur" demekle yetindi. -Sivasspor Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay, lig fikstüründen memnun olduklarını belirterek, yeni sezonda başarılı olmak istediklerini bildirdiler. Sarılar, "Fikstür bizim için gayet iyi. Sezonun başında ve sonunda büyük takımlarla karşılaşmıyoruz. Büyük takımlarla maçlarımız, sezonun ortasına sıkışmış durumda. Biz gayet memnunuz" dedi. Fikstüre göre, Sivasspor'un büyük takımlarla üst üste maçlar oynayacağının belirtilmesi üzerine Sarılar, "Bir sorun yok. Bu olacaktı zaten. Geçen sezon büyük takımlarla maçlarımız ligin başındaydı, sorun yaşamıştık. Bu maçların ligin ortasına sıkışması da iyi oldu" diye konuştu. Takımın yeni sezondaki hedefini teknik direktör Rıza Çalımbay'ın dün ilk 8'e girmek olarak açıkladığını kaydeden Sarılar, "İlk 8'e kesin girmemiz lazım ama bu tabii istemekle oluyor mu? Çalışacağız, inşallah, bu hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ise bu dönem her takımın kuvvetli, hepsinin birbirini yenebilecek güçte olduğunu belirterek, "Fikstürümüze baktığınızda ilk başta normal ama ortalarda bir hayli sıkışıyoruz. Çünkü 9'uncu haftaya geldiğimizde Beşiktaş, ardından Fenerbahçe ile üst üste oynuyoruz. 1 hafta sonra Galatasaray ile karşılaşıyoruz, arkasından Trabzonspor ile oynuyoruz. 9 ve 13. haftalar arasındaki maçlar bizim için zor" dedi. Büyük takımlarla maçların ligin ortasındaki haftalara denk gelmesinin bir avantaj olup olmayacağının sorulması üzerine Çalımbay, şunları söyledi: "Bunun rahatlatıcı etkisi şöyle olur; İyi durumdaysak biz rahatlarız, takım olarak çok iyiysek rahatlarız. Onun dışında bana göre fikstür o kadar önemli değil. Yani kazanabileceğin maçları kaybediyorsun, herkesin 'kaybetti' dediği maçları da kazanıyorsun. Fikstürde bir avantaj şöyle olabilir, sahanda seyircinin desteğiyle sezona başlarsan bir avantaj yakalayabilirsin ama o da olmadı. İnşallah ligi iyi bir şekilde bitireceğiz." Çalımbay, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçındaki hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Geçen sezon Karabük deplasmanında kötü oynadıklarını ve maçı kaybettiklerini ifade eden Çalımbay, "İnşallah bu sene çok iyi oynayıp kazanacağız" dedi. -Samsunspor Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig fikstürünün çekildiği belirtilerek, Samsunspor yönetiminin çekilen kuradan memnun olduğu bildirildi. Açıklamada Samsunspor'un Kulüp Başkanı Gürol Yılmaz'ın ifadelerine yer verilerek, "İyi bir fikstür çektiğimize inanıyorum. İlk maçımızın sahamızda olması bizi ayrıca sevindirdi. Çünkü taraftarlarımız 5 yıldır büyük bir özlem ile bugünü bekliyordu. O gün Samsunspor'umuz ile Samsunspor sevdalılarının buluşma günü olacak. Ligin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray, 3'üncü haftasında ise sahamızda Trabzonspor gibi iki güçlü takım ile karşılaşılacağız. Biz de çok güçlü bir takımız. Kaliteli ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacak" denildi. -Orduspor Çekilen fikstürü zorlu bulmadığını ifade eden Orduspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, fikstürün takımı adına olumlu olumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Fenerbahçe maçı dışında ilk 6-7 hafta içinde Anadolu takımları ile mücadele edeceğiz. Bu süre içinde takımımız hem oturmuş hem de lige daha iyi motive olmuş olacak. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biz takım olarak hem çok yeniyiz hem de Süper Lig'in en çok yenilenen takımları arasındayız. Bu yüzden fikstürü de bu yönden değerlendirmek lazım." Ligde 6-7 hafta oynadıktan sonra her şeyin kendiliğinden de gelişmeye devam edeceğini söyleyen Diyadin, "Bu süreden sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile maçımız olacak. O zamana kadar daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah Orduspor açısından her şey çok güzel geçecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Her şeyden önce Orduspor olarak ligin rengi olmaya adayız. Her şeyiyle örnek olacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızın ligin sonuna kadar bize destek vermesini bekliyorum. Çekilen fikstürün başta Orduspor olmak üzere tüm takımlara da hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Diyadin, Ankara kampını sürdüren takımın 29 Ağustos'ta Ordu'da toplanacağını ve Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağını da sözlerine ekledi. -Gaziantep Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, ligde bu sezon yeni getirilen play-off sisteminin başarılı olması halinde devam edeceğini vurguladı. Kızıl, kura çekimi sonrasında yaptığı açıklamada, bu sistemin dünyada ilk ya da son defa uygulanmadığını vurgulayarak, ''Bazı ülkelerde halen devam ediyor, daha önce uygulayan ve iptal edenler de oldu. Türkiye'nin yaşadığı bu kaostan dolayı, 'acaba futbola ne getirir?' anlamında federasyon bu sistemi getirdi. Federasyonun aldığı kararların yanında olduğumuzu zaten biz kulüpler olarak beyan ettik. Faydalı olursa bu sezon devam eder. İnsanlar, taraftarlar, camialar memnun olmazsa da federasyon da bu olayı tekrar iptal eder'' diye konuştu. Kulüpler olarak federasyonla yenilen iftar yemeğinde Galatasaray ile bazı kulüplerin sorun yaşadığının hatırlatılması üzerine Kızıl, Galatasaray'ın alınan kararlara riayet etmesi gerektiğini söyledi. İbrahim Kızıl, Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Daha önceki Kulüpler Birliği toplantısında, şu andaki süreçte herkesin temkinli davranması ve ağzından laf çıkmaması kararını almıştık. Biz o iftar yemeğinde sadece bunu hatırlattık. Federasyon ve kulüp başkanları beyan vermeme kararı almıştı. Galatasaray da aynı toplantıya katılmıştı. Herkes bu karara uyacağını beyan etmişti. O toplantıdan bir gün sonra Galatasaray'dan çok değişik açıklamalar geldi. O açıklamaların içi net değildi, ne olduğu belli değildi. Nereye çeksen oraya gidecek bir açıklamaydı. Ondan dolayı bazı kulüpler ve federasyon haklı olarak bu tepkiyi koydu. Yoksa bizim Galatasaray camiasına ve yönetimine bizim öyle bir saygısızlığımız olmaz. Biz hep arkadaşız, Türk futboluna hizmet ediyoruz. Sadece o yönde biz eleştirmiştik. Galatasaray'ın alınan kararlara riayet etmesi lazım. Herkesin sözünün ardında durması lazım." İbrahim Kızıl, 3 Temmuz'dan bu yana yürütülen şike soruşturması sürecinde Futbol Federasyonu'nun doğruyu yapmaya çalıştığını dile getirdi. Kızıl, bir soru üzerine, ligi 4. bitirdiklerini ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayıp elendiklerini hatırlatarak, "Bugün Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması, Trabzonspor'un katılması nedeniyle biz de normalde 3. sıraya direkt olarak gelmiş oluyoruz. Bu konuyu federasyon daha iyi değerlendirir" şeklinde konuştu.