Fikstür çekildi

16 Temmuz 2008 03:00
Tempo24 -
Turkcell Süper Lig'de 2008-09 sezonu fikstürü çekildi.
Ataköy Olimpiyatevi'nde yapılan fikstür çekimine göre, ligin ilk derbi karşılaşması 10. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler 13. haftada bu kez Beşiktaş'ı konuk edecek, 16. haftada ise Galatasaray ile Beşiktaş Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Öte yandan, 3. haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 7. haftada Galatasaray-Trabzonspor, 17. haftada da Fenerbahçe-Trabzonspor maçları oynanacak. 22 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Turkcell Süper Lig'de ilk yarı 21 Aralık 2008'de sona erecek. İkinci yarı 23 Ocak 2009'da başlayacak ve sezon 31 Mayıs 2009 tarihinde sona erecek.
FENERBAHÇE'NİN DERBLER İÇERİDE
Fenerbahçe, 2008-09 Sezonunda Kendi Evindeki Derbilerin Hepsini İlk Yarıda Oynayacak.
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de evinde oynayacağı derbilerin hepsini sezonun ilk yarısında oynayacak. Fenerbahçe geçen sezon da kendi sahasındaki derbi maçlarının hepsini ilk yarıda oynamıştı.Ayrıca Fenerbahçe 2007-08 sezonunda da 2008-09 sezonunda da ligin son hafta maçını Trabzonspor ile deplasmanda oynamış olacak. Fenerbahçe’nin 2007-08 ve 2008-09 sezonunda kendi sahasındaki derbileri aşağıda verilmiştir.
2008-09 Sezonu
10. hafta Fenerbahçe - Galatasaray (Şükrü Saraçoğlu Stadı)
13. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş Şükrü Saraçoğlu Stadı)
17. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor (Şükrü Saraçoğlu Stadı)
2007-08 Sezonu
11. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş 2-1 (Şükrü Saraçoğlu Stadı)
15. hafta Fenerbahçe - Galatasaray 2-0 (Şükrü Saraçoğlu Stadı)
17. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor 3-2 (Şükrü Saraçoğlu Stadı)
Beşiktaş, 2008-09 Sezonunda Deplasmandaki Derbilerin Hepsini İlk Yarıda Oynayacak.
Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı derbilerin hepsini sezonun ilk yarısında oynayacak. Beşiktaş geçen sezon da deplasmandaki derbi maçlarının hepsini ilk yarıda oynamıştı. Beşiktaş’ın 2007-08 ve 2008-09 sezonunda deplasmandaki derbileri aşağıda verilmiştir.
2008-09 Sezonu
3. hafta Trabzonspor- Beşiktaş (H. Avni Aker Stadı)
13. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş (Şükrü Saraçoğlu Stadı)
16. hafta Galatasaray - Beşiktaş (Ali Sami Yen Stadı)
2007-08 Sezonu
7. hafta Galatasaray - Beşiktaş 2-1 (Ali Sami Yen Stadı)
9. hafta Trabzonspor - Beşiktaş 2-3 (H. Avni Aker Stadı)
11. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş 2-1 (Şükrü Saraçoğlu Stadı)
Süper Lig'de Son 7 Sezonda 6.Kez 16.Haftada Derbi Maçı Oynanacak.
Süper Lig'de oynanan son 7 sezonda 6.kez 16.haftaya derbi maçı denk geldi. 2002-03 sezonunda 2008-09 sezonu dahil 16.hafta maçlarına bakıldığında sadece geçen sezon 16.haftaya derbi maçı denk gelmedi (2007-08 sezonu 16.haftasına lider giren Sivasspor ile 2.sırada bulunan Galatasaray Ali Sami Yen stadında karşılaşmıştı.) Son 7 sezonda 3.kez 16.hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Lig Tarihinde 2.Kez İlk Hafta Maçını Gaziantepspor İle Oynayacak.
Fenerbahçe takımı lig tarihinde 2.kez ilk hafta maçını Gaziantepspor takımı ile oynayacak. Fenerbahçe daha önce 1997-98 sezonunda ilk hafta maçını Gaziantepspor ile kendi evinde oynamış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
Fenerbahçe Sezonun İlk Maçını Deplasmanda Oynadığı Son 4 Sezonda Lige Galibiyet Alamadan Başladı.
Fenerbahçe takımı sezonun ilk maçını deplasmanda oynadığı son 4 sezonda lige 3 puanla başlayamadı. Fenerbahçe takımı 2007-08 sezonunda Olimpiyat stadında B.Belediyespor ile oynamış ve maçı 2-0 kaybetmiş, 2005-06 sezonunda Gençlerbilriği ile deplasmanda 0-0, 2004-05 sezonunda Ç.Rizespor ile deplasmanda 2-2, 2002-03 sezonunda Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Fenerbahçe en son 2000-01 sezonunda ilk hafta maçını deplasmanda Kocaelispor ile oynamış ve 4-0 kazanmıştı.
Galatasaray Lig Tarihinde 3.Kez İlk Hafta Maçını Denizlispor İle Oynayacak.
Galatasaray, lig tarihinde 3.kez ilk hafta maçını Denizlispor takımı ile oynayacak. Galatasaray daha önce 1984-85 sezonunda ve 2000-01 sezonunda ilk hafta maçını Denizlispor ile oynamış, 1984-85 sezonunda oynanan maçı 1-0 kabederken 2000-01 sezonu ilk haftasında oynanan maçı da 1-0 galip bitirmişti. Galatasaray bu iki maçı da dış sahada oynamıştı.
Galatasaray Son 7 Sezonda 6.Kez İlk Hafta Maçını Kendi Sahasında Oynayacak.
Galatasaray Süper Lig'de son 7 sezonda 6.kez ilk hafta maçını iç sahada oynayacak. Galatasaray 2008-09 sezonunda ilk hafta maçını Denizlispor ile evinde oynarken, iç sahada oynadığı ilk hafta maçlarından son 5 tanesini kazanmayı başardı. Galatasaray kendi evinde oynadığı 1.hafta maçlarında 2002-03 sezonunda Samsunspor'u 4-1, 2003-04 sezonunda Diyarbakırspor'u 2-1, 2004-05 sezonunda Konyaspor'u 3-1, 2005-06 sezonunda Konyaspor'u 2-1, 2007-08 sezonunda Ç.Rizespor'u 4-0 yenmişti.
Beşiktaş Lig Tarihinde 2.Kez İlk Hafta Maçını Antalyaspor İle Oynayacak.
Beşiktaş, Lig Tarihinde 2.kez ilk hafta maçını Antalyaspor ile oynayacak. Beşiktaş daha önce 1983-84 sezonunda ilk hafta maçını Antalyaspor ile deplasmanda oynamış ve karşılaşma 0-0 berabere sona ermişti.
Beşiktaş Süper Lig’e Son 7 Sezonda 6.Kez İlk Hafta Maçını Deplasmanda Oynayacak.
2008-09 sezonu ilk hafta maçını Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş son 7 sezonda 6.kez ilk hafta maçını dış sahada oynayacak. Beşiktaş son 7 sezonda sadece geçen sezonun ilk hafta maçında kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşmış ve maçı 1-0 kazanmıştı.Beşiktaş 2007-08 sezonundan önceki son 5 sezona deplasmanda Bursaspor, Samsunspor, Malatyaspor, K.Erciyesspor, ve V.Manisaspor maçları ile başlamıştı. Beşiktaş’ın son 7 Sezon maçları ve sonuçları aşağıda verilmiştir.
Dört Büyükler Arasında İlk Haftalarda En Başarılı Sonucu Alan Ekip Fenerbahçe Oldu.
1958-59 sezonundan beri oynanan Süper Lig’de dört büyüklerden Fenerbahçe, sezonun ilk maçlarında en başarılı olan ekip oldu. Fenerbahçe 50 maçta 33 galibiyet ile %66 galibiyet oranı yakalarken, Trabzonspor 34 maçta 22 galibiyet ile %65 başarı oranı, Galatasaray 50 maçta 32 galibiyet ile %64 başarı oranı, Beşiktaş ise 50 maçta 27 galibiyet ile %54 başarı oranı yakaladı. Dört Büyüklerin ilk hafta performansları aşağıdadır:
Beşiktaş 19 Sezondur Süper Lig'de İlk Haftayı Lider Tamamlayamadı.
Beşiktaş Süper Lig’de 19 sezondur ilk hafta maçları sonunda lider olamadı. En son 1989-90 sezonu ilk haftasında Boluspor’u 3-0 yenerek lider olan Beşiktaş, daha sonra bu başarıyı gösteremedi.
1. Hafta
Sivasspor - Kayserispor
Hacettepe - Bursaspor
İBB - Eskişehirspor
Gençlerbirliği - Kocaelispor
Gaziantepspor - Fenerbahçe
Trabzonspor - Ankaraspor
Konyaspor - Ankaragücü
Antalyaspor - Beşiktaş
Galatasaray - Denizlispor
2. Hafta
Bursaspor - Gençlerbirliği
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Trabzonspor
Ankaraspor - Gaziantepspor
Eskişehirspor - Hacettepe
Kocaelispor - Sivasspor
Kayserispor - Galatasaray
Fenerbahçe - İBB
Denizlispor - Antalyaspor
3. Hafta
Galatasaray - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Eskişehirspor
Gaziantepspor - Ankaragücü
Sivasspor - Bursaspor
Hacettepe - Fenerbahçe
İBB - Ankaraspor
Konyaspor - Denizlispor
Kayserispor - Kocaelispor
Trabzonspor - Beşiktaş
4. Hafta
Ankaraspor - Hacettepe
Eskişehirspor - Sivasspor
Antalyaspor- Konyaspor
Ankaragücü - İBB
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
Bursaspor - Kayserispor
Kocaelispor - Galatasaray
Beşiktaş - Gaziantepspor
Denizlispor - Trabzonspor
5. Hafta
Sivasspor - Fenerbahçe
Kocaelispor - Bursaspor
Kayserispor - Eskişehirspor
Galatasaray - Konyaspor
Gençlerbirliği - Ankaraspor
Hacettepe - Ankaragücü
İBB - Beşiktaş
Gaziantepspor - Denizlispor
Trabzonspor - Antalyaspor
6. Hafta
Eskişehirspor - Kocaelispor
Bursaspor - Galatasaray
Denizlispor - İBB
Ankaragücü - Gençlerbirliği
Ankaraspor - Sivasspor
Fenerbahçe - Kayserispor
Konyaspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Gaziantepspor
Beşiktaş - Hacettepe
7. Hafta
Sivasspor - Ankaragücü
İBB - Antalyaspor
Bursaspor - Eskişehirspor
Gençlerbirliği - Beşiktaş
Hacettepe - Denizlispor
Gaziantepspor - Konyaspor
Kocaelispor - Fenerbahçe
Kayserispor - Ankaraspor
Galatasaray - Trabzonspor
8. Hafta
Denizlispor - Gençlerbirliği
Ankaraspor - Kocaelispor
Antalyaspor - Hacettepe
Ankaragücü - Kayserispor
Fenerbahçe - Bursaspor
Eskişehirspor - Galatasaray
Trabzonspor - Gaziantepspor
Konyaspor - İBB
Beşiktaş - Sivasspor
9. Hafta
Hacettepe - Konyaspor
Eskişehirspor - Fenerbahçe
Kayserispor - Beşiktaş
Sivasspor - Denizlispor
Gençlerbirliği - Antalyaspor
İBB - Trabzonspor
Bursaspor - Ankaraspor
Kocaelispor - Ankaragücü
Galatasaray - Gaziantepspor
10. Hafta
Konyaspor - Gençlerbirliği
Beşiktaş - Kocaelispor
Denizlispor - Kayserispor
Ankaragücü - Bursaspor
Ankaraspor - Eskişehirspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Gaziantepspor - İBB
Trabzonspor - Hacettepe
Antalyaspor - Sivasspor
11. Hafta
Eskişehirspor - Ankaragücü
Bursaspor - Beşiktaş
Galatasaray - İBB
Sivasspor - Konyaspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Hacettepe - Gaziantepspor
Fenerbahçe - Ankaraspor
Kocaelispor - Denizlispor
Kayserispor - Antalyaspor
12. Hafta
Gaziantepspor - Gençlerbirliği
Konyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Eskişehirspor
Denizlispor - Bursaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Ankaraspor - Galatasaray
İBB - Hacettepe
Trabzonspor - Sivasspor
Antalyaspor - Kocaelispor
13. Hafta
Sivasspor - Gaziantepspor
Bursaspor - Antalyaspor
Kocaelispor - Konyaspor
Gençlerbirliği - İBB
Ankaraspor - Ankaragücü
Fenerbahçe - Beşiktaş
Eskişehirspor - Denizlispor
Kayserispor - Trabzonspor
Galatasaray - Hacettepe
14. Hafta
Hacettepe - Gençlerbirliği
İBB - Sivasspor
Beşiktaş - Ankaraspor
Denizlispor - Fenerbahçe
Ankaragücü - Galatasaray
Gaziantepspor - Kayserispor
Trabzonspor - Kocaelispor
Konyaspor - Bursaspor
Antalyaspor - Eskişehirspor
15. Hafta
Sivasspor - Hacettepe
Fenerbahçe - Antalyaspor
Kocaelispor - Gaziantepspor
Gençlerbirliği - Galatasaray
Ankaraspor - Denizlispor
Eskişehirspor - Konyaspor
Bursaspor - Trabzonspor
Kayserispor - İBB
Beşiktaş - Ankaragücü
16. Hafta
İBB - Kocaelispor
Konyaspor - Fenerbahçe
Galatasaray - Beşiktaş
Denizlispor - Ankaragücü
Gençlerbirliği - Sivasspor
Hacettepe - Kayserispor
Gaziantepspor - Bursaspor
Trabzonspor - Eskişehirspor
Antalyaspor - Ankaraspor
17. Hafta
Sivasspor - Galatasaray
Eskişehirspor - Gaziantepspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Antalyaspor
Ankaraspor - Konyaspor
Fenerbahçe - Trabzonspor
Bursaspor - İBB
Kocaelispor - Hacettepe
Beşiktaş - Denizlispor
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