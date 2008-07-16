Fikstür çekildi

Tempo24 -

Turkcell Süper Lig'de 2008-09 sezonu fikstürü çekildi.

Ataköy Olimpiyatevi'nde yapılan fikstür çekimine göre, ligin ilk derbi karşılaşması 10. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler 13. haftada bu kez Beşiktaş'ı konuk edecek, 16. haftada ise Galatasaray ile Beşiktaş Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, 3. haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 7. haftada Galatasaray-Trabzonspor, 17. haftada da Fenerbahçe-Trabzonspor maçları oynanacak. 22 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Turkcell Süper Lig'de ilk yarı 21 Aralık 2008'de sona erecek. İkinci yarı 23 Ocak 2009'da başlayacak ve sezon 31 Mayıs 2009 tarihinde sona erecek.



FENERBAHÇE'NİN DERBLER İÇERİDE



Fenerbahçe, 2008-09 Sezonunda Kendi Evindeki Derbilerin Hepsini İlk Yarıda Oynayacak.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de evinde oynayacağı derbilerin hepsini sezonun ilk yarısında oynayacak. Fenerbahçe geçen sezon da kendi sahasındaki derbi maçlarının hepsini ilk yarıda oynamıştı.Ayrıca Fenerbahçe 2007-08 sezonunda da 2008-09 sezonunda da ligin son hafta maçını Trabzonspor ile deplasmanda oynamış olacak. Fenerbahçe’nin 2007-08 ve 2008-09 sezonunda kendi sahasındaki derbileri aşağıda verilmiştir.



2008-09 Sezonu

10. hafta Fenerbahçe - Galatasaray (Şükrü Saraçoğlu Stadı)

13. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş Şükrü Saraçoğlu Stadı)

17. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor (Şükrü Saraçoğlu Stadı)



2007-08 Sezonu

11. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş 2-1 (Şükrü Saraçoğlu Stadı)

15. hafta Fenerbahçe - Galatasaray 2-0 (Şükrü Saraçoğlu Stadı)

17. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor 3-2 (Şükrü Saraçoğlu Stadı)



Beşiktaş, 2008-09 Sezonunda Deplasmandaki Derbilerin Hepsini İlk Yarıda Oynayacak.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı derbilerin hepsini sezonun ilk yarısında oynayacak. Beşiktaş geçen sezon da deplasmandaki derbi maçlarının hepsini ilk yarıda oynamıştı. Beşiktaş’ın 2007-08 ve 2008-09 sezonunda deplasmandaki derbileri aşağıda verilmiştir.



2008-09 Sezonu

3. hafta Trabzonspor- Beşiktaş (H. Avni Aker Stadı)

13. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş (Şükrü Saraçoğlu Stadı)

16. hafta Galatasaray - Beşiktaş (Ali Sami Yen Stadı)



2007-08 Sezonu

7. hafta Galatasaray - Beşiktaş 2-1 (Ali Sami Yen Stadı)

9. hafta Trabzonspor - Beşiktaş 2-3 (H. Avni Aker Stadı)

11. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş 2-1 (Şükrü Saraçoğlu Stadı)



Süper Lig'de Son 7 Sezonda 6.Kez 16.Haftada Derbi Maçı Oynanacak.

Süper Lig'de oynanan son 7 sezonda 6.kez 16.haftaya derbi maçı denk geldi. 2002-03 sezonunda 2008-09 sezonu dahil 16.hafta maçlarına bakıldığında sadece geçen sezon 16.haftaya derbi maçı denk gelmedi (2007-08 sezonu 16.haftasına lider giren Sivasspor ile 2.sırada bulunan Galatasaray Ali Sami Yen stadında karşılaşmıştı.) Son 7 sezonda 3.kez 16.hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.







Fenerbahçe Lig Tarihinde 2.Kez İlk Hafta Maçını Gaziantepspor İle Oynayacak.

Fenerbahçe takımı lig tarihinde 2.kez ilk hafta maçını Gaziantepspor takımı ile oynayacak. Fenerbahçe daha önce 1997-98 sezonunda ilk hafta maçını Gaziantepspor ile kendi evinde oynamış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.



Fenerbahçe Sezonun İlk Maçını Deplasmanda Oynadığı Son 4 Sezonda Lige Galibiyet Alamadan Başladı.

Fenerbahçe takımı sezonun ilk maçını deplasmanda oynadığı son 4 sezonda lige 3 puanla başlayamadı. Fenerbahçe takımı 2007-08 sezonunda Olimpiyat stadında B.Belediyespor ile oynamış ve maçı 2-0 kaybetmiş, 2005-06 sezonunda Gençlerbilriği ile deplasmanda 0-0, 2004-05 sezonunda Ç.Rizespor ile deplasmanda 2-2, 2002-03 sezonunda Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Fenerbahçe en son 2000-01 sezonunda ilk hafta maçını deplasmanda Kocaelispor ile oynamış ve 4-0 kazanmıştı.





Galatasaray Lig Tarihinde 3.Kez İlk Hafta Maçını Denizlispor İle Oynayacak.

Galatasaray, lig tarihinde 3.kez ilk hafta maçını Denizlispor takımı ile oynayacak. Galatasaray daha önce 1984-85 sezonunda ve 2000-01 sezonunda ilk hafta maçını Denizlispor ile oynamış, 1984-85 sezonunda oynanan maçı 1-0 kabederken 2000-01 sezonu ilk haftasında oynanan maçı da 1-0 galip bitirmişti. Galatasaray bu iki maçı da dış sahada oynamıştı.



Galatasaray Son 7 Sezonda 6.Kez İlk Hafta Maçını Kendi Sahasında Oynayacak.

Galatasaray Süper Lig'de son 7 sezonda 6.kez ilk hafta maçını iç sahada oynayacak. Galatasaray 2008-09 sezonunda ilk hafta maçını Denizlispor ile evinde oynarken, iç sahada oynadığı ilk hafta maçlarından son 5 tanesini kazanmayı başardı. Galatasaray kendi evinde oynadığı 1.hafta maçlarında 2002-03 sezonunda Samsunspor'u 4-1, 2003-04 sezonunda Diyarbakırspor'u 2-1, 2004-05 sezonunda Konyaspor'u 3-1, 2005-06 sezonunda Konyaspor'u 2-1, 2007-08 sezonunda Ç.Rizespor'u 4-0 yenmişti.





Beşiktaş Lig Tarihinde 2.Kez İlk Hafta Maçını Antalyaspor İle Oynayacak.

Beşiktaş, Lig Tarihinde 2.kez ilk hafta maçını Antalyaspor ile oynayacak. Beşiktaş daha önce 1983-84 sezonunda ilk hafta maçını Antalyaspor ile deplasmanda oynamış ve karşılaşma 0-0 berabere sona ermişti.



Beşiktaş Süper Lig’e Son 7 Sezonda 6.Kez İlk Hafta Maçını Deplasmanda Oynayacak.

2008-09 sezonu ilk hafta maçını Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş son 7 sezonda 6.kez ilk hafta maçını dış sahada oynayacak. Beşiktaş son 7 sezonda sadece geçen sezonun ilk hafta maçında kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşmış ve maçı 1-0 kazanmıştı.Beşiktaş 2007-08 sezonundan önceki son 5 sezona deplasmanda Bursaspor, Samsunspor, Malatyaspor, K.Erciyesspor, ve V.Manisaspor maçları ile başlamıştı. Beşiktaş’ın son 7 Sezon maçları ve sonuçları aşağıda verilmiştir.







Dört Büyükler Arasında İlk Haftalarda En Başarılı Sonucu Alan Ekip Fenerbahçe Oldu.

1958-59 sezonundan beri oynanan Süper Lig’de dört büyüklerden Fenerbahçe, sezonun ilk maçlarında en başarılı olan ekip oldu. Fenerbahçe 50 maçta 33 galibiyet ile %66 galibiyet oranı yakalarken, Trabzonspor 34 maçta 22 galibiyet ile %65 başarı oranı, Galatasaray 50 maçta 32 galibiyet ile %64 başarı oranı, Beşiktaş ise 50 maçta 27 galibiyet ile %54 başarı oranı yakaladı. Dört Büyüklerin ilk hafta performansları aşağıdadır:





Beşiktaş 19 Sezondur Süper Lig'de İlk Haftayı Lider Tamamlayamadı.

Beşiktaş Süper Lig’de 19 sezondur ilk hafta maçları sonunda lider olamadı. En son 1989-90 sezonu ilk haftasında Boluspor’u 3-0 yenerek lider olan Beşiktaş, daha sonra bu başarıyı gösteremedi.



1. Hafta

Sivasspor - Kayserispor

Hacettepe - Bursaspor

İBB - Eskişehirspor

Gençlerbirliği - Kocaelispor

Gaziantepspor - Fenerbahçe

Trabzonspor - Ankaraspor

Konyaspor - Ankaragücü

Antalyaspor - Beşiktaş

Galatasaray - Denizlispor



2. Hafta

Bursaspor - Gençlerbirliği

Beşiktaş - Konyaspor

Ankaragücü - Trabzonspor

Ankaraspor - Gaziantepspor

Eskişehirspor - Hacettepe

Kocaelispor - Sivasspor

Kayserispor - Galatasaray

Fenerbahçe - İBB

Denizlispor - Antalyaspor



3. Hafta

Galatasaray - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Eskişehirspor

Gaziantepspor - Ankaragücü

Sivasspor - Bursaspor

Hacettepe - Fenerbahçe

İBB - Ankaraspor

Konyaspor - Denizlispor

Kayserispor - Kocaelispor

Trabzonspor - Beşiktaş



4. Hafta

Ankaraspor - Hacettepe

Eskişehirspor - Sivasspor

Antalyaspor- Konyaspor

Ankaragücü - İBB

Fenerbahçe - Gençlerbirliği

Bursaspor - Kayserispor

Kocaelispor - Galatasaray

Beşiktaş - Gaziantepspor

Denizlispor - Trabzonspor



5. Hafta

Sivasspor - Fenerbahçe

Kocaelispor - Bursaspor

Kayserispor - Eskişehirspor

Galatasaray - Konyaspor

Gençlerbirliği - Ankaraspor

Hacettepe - Ankaragücü

İBB - Beşiktaş

Gaziantepspor - Denizlispor

Trabzonspor - Antalyaspor



6. Hafta

Eskişehirspor - Kocaelispor

Bursaspor - Galatasaray

Denizlispor - İBB

Ankaragücü - Gençlerbirliği

Ankaraspor - Sivasspor

Fenerbahçe - Kayserispor

Konyaspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Gaziantepspor

Beşiktaş - Hacettepe



7. Hafta

Sivasspor - Ankaragücü

İBB - Antalyaspor

Bursaspor - Eskişehirspor

Gençlerbirliği - Beşiktaş

Hacettepe - Denizlispor

Gaziantepspor - Konyaspor

Kocaelispor - Fenerbahçe

Kayserispor - Ankaraspor

Galatasaray - Trabzonspor



8. Hafta

Denizlispor - Gençlerbirliği

Ankaraspor - Kocaelispor

Antalyaspor - Hacettepe

Ankaragücü - Kayserispor

Fenerbahçe - Bursaspor

Eskişehirspor - Galatasaray

Trabzonspor - Gaziantepspor

Konyaspor - İBB

Beşiktaş - Sivasspor



9. Hafta

Hacettepe - Konyaspor

Eskişehirspor - Fenerbahçe

Kayserispor - Beşiktaş

Sivasspor - Denizlispor

Gençlerbirliği - Antalyaspor

İBB - Trabzonspor

Bursaspor - Ankaraspor

Kocaelispor - Ankaragücü

Galatasaray - Gaziantepspor



10. Hafta

Konyaspor - Gençlerbirliği

Beşiktaş - Kocaelispor

Denizlispor - Kayserispor

Ankaragücü - Bursaspor

Ankaraspor - Eskişehirspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Gaziantepspor - İBB

Trabzonspor - Hacettepe

Antalyaspor - Sivasspor



11. Hafta

Eskişehirspor - Ankaragücü

Bursaspor - Beşiktaş

Galatasaray - İBB

Sivasspor - Konyaspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Hacettepe - Gaziantepspor

Fenerbahçe - Ankaraspor

Kocaelispor - Denizlispor

Kayserispor - Antalyaspor



12. Hafta

Gaziantepspor - Gençlerbirliği

Konyaspor - Kayserispor

Beşiktaş - Eskişehirspor

Denizlispor - Bursaspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Ankaraspor - Galatasaray

İBB - Hacettepe

Trabzonspor - Sivasspor

Antalyaspor - Kocaelispor



13. Hafta

Sivasspor - Gaziantepspor

Bursaspor - Antalyaspor

Kocaelispor - Konyaspor

Gençlerbirliği - İBB

Ankaraspor - Ankaragücü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Eskişehirspor - Denizlispor

Kayserispor - Trabzonspor

Galatasaray - Hacettepe



14. Hafta

Hacettepe - Gençlerbirliği

İBB - Sivasspor

Beşiktaş - Ankaraspor

Denizlispor - Fenerbahçe

Ankaragücü - Galatasaray

Gaziantepspor - Kayserispor

Trabzonspor - Kocaelispor

Konyaspor - Bursaspor

Antalyaspor - Eskişehirspor



15. Hafta

Sivasspor - Hacettepe

Fenerbahçe - Antalyaspor

Kocaelispor - Gaziantepspor

Gençlerbirliği - Galatasaray

Ankaraspor - Denizlispor

Eskişehirspor - Konyaspor

Bursaspor - Trabzonspor

Kayserispor - İBB

Beşiktaş - Ankaragücü



16. Hafta

İBB - Kocaelispor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Beşiktaş

Denizlispor - Ankaragücü

Gençlerbirliği - Sivasspor

Hacettepe - Kayserispor

Gaziantepspor - Bursaspor

Trabzonspor - Eskişehirspor

Antalyaspor - Ankaraspor



17. Hafta

Sivasspor - Galatasaray

Eskişehirspor - Gaziantepspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Antalyaspor

Ankaraspor - Konyaspor

Fenerbahçe - Trabzonspor

Bursaspor - İBB

Kocaelispor - Hacettepe

Beşiktaş - Denizlispor